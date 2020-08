Musik am Abend

Musik in lauer Sommernacht lockte am Freitagabend viele Musikfreunde in den Garten des „Alten Amtshauses“ in Wildeshausen. In Viruszeiten bietet Gastronom Frank Stauga jeden Freitagabend der hiesigen Kunstszene eine Bühne. Zum zweiten Mal stand der Wildeshauser Ludger „Lui“ Jüchter (Bild) vor seinem Publikum, diesmal solo. Als Duo „Lui und Uli“ war er schon mit dem Bremer Uli Geyer aufgetreten. Jüchter zupfte gekonnt die Saiten seiner Gitarre und sang Gängiges aus den guten alten Zeiten von Rock und Pop.

