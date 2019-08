Rund 1000 Zuschauer verfolgten am Freitagabend im Dorfpark Falkenburg die Open-Air-Aufführung der Verdi-Oper Nabucco. „Was für eine Kulisse“, schwärmte Margrit Haselei, Geschäftsführerin der Dorfpark gGmbH. Sie lobte die professionelle Vorbereitung und ausgefeilte Logistik der Braunschweiger Veranstaltungsagentur Paulis, die seit Freitagmorgen das Gelände hinter dem Amtshaus-Café in ein Opernhaus unter freiem Himmel verwandelt hatte. Paulis-Sprecher Kai Olschewski gab das Lob zurück: Die Kulisse in Falkenburg sei bestens geeignet und die Zusammenarbeit mit den Dorfpark-Verantwortlichen „tip-top“. Hauptakteure waren aber die 32 Musiker sowie 45 Chorsänger und Solisten der Festspieloper Prag, die mit dem legendären Frühwerk des berühmten italienischen Komponisten in diesem Sommer an mehr als 30 Orten in ganz Deutschland gastiert. Schon nach der Ouvertüre mit der bekannten Melodie des Gefangenenchors sparten die Zuhörer nicht mit Applaus. Nach der Vorstellung wurde das komplette Equipment binnen weniger Stunden wieder in Sattelschleppern und Begleitfahrzeuge verstaut – am Sonnabend stand schon die nächste Aufführung in Marburg auf dem Terminplan.