Neerstedt „Bei schönem Wetter findet das vierte Konzert in der Fachklinik Oldenburger Land in diesem Jahr auf der Terrasse statt, bei Regen, wie gewohnt, im Mehrzwecksaal“, macht Uwe Duwald, Koordinator Wirtschaftsdienst, Lust auf den nächsten kostenlosen Musikabend am Freitag, 5. Juli, in der Einrichtung in Neerstedt.

Erwartet wird diesmal Tim Conrad. Ein Musiker, der seit mehr als 15 Jahren in verschiedenen Bandformationen und auch solo durch die Republik tingelt. Diesmal will er einen Stopp in der Fachklinik einlegen und eine Kostprobe seiner Leidenschaft für die akustische und ehrliche Musik abliefern. Mal soulig, etwas rockig oder auch funky. Dabei stellt er seine neu arrangierten, aber bekannten Songs in einem Singer-Songwriter-Format vor. Ein Vorhaben, das bekannten Klängen eine eigene Note verleiht.

Als Frontmann des Akustik-Duos „Pure Invention“ begeistert er seit 2013 die Zuschauer von Nord- bis Süddeutschland mit Uptempo-Songs aus dem Rock- und Popbereich.

Solo präsentiert Tim Conrad auch gerne mal gefühlvolle Lieder von Ed Sheeran, Bill Withers oder James Morrison. Die Tatsache, dass er mehr zu bieten hat als gefühlvolle Balladen, hören die Gäste spätestens bei Songs wie „Seven Nation Army“ von den White Stripes oder „Sexbomb“ vom Altmeister Tom Jones.

Wie es dazu weiter in der Ankündigung heißt, zeigt sich Tim Conrad in der Instrumentenauswahl so facettenreich wie mit seiner Stimme. Ob Gitarre oder Piano, gepaart mit Percussion, immer erzeuge er ein volles Klangbild, welches die Zuschauer gleichermaßen zum Zuhören, Mitsingen und Tanzen animiert.

Das Konzert richtet sich an alle Musikfreunde, die den Weg nach Neerstedt, Neerstedter Straße 9, finden, kündigen die Veranstalter an. Einlass ist ab 19.30 Uhr. Das Konzert beginnt um 20 Uhr. Der Eintritt ist frei.