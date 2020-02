Neerstedt Beim Fußball würde man wohl von einem Last-Minute-Treffer sprechen: Als eines der letzten Projekte ist das Haus der Generationen in Neerstedt noch in den „Pfeil“-Fördertopf („Programm zur Förderung der Entwicklung im ländlichen Raum“) gekommen. „Die Gemeinde hat alles richtig gemacht“, freut sich Ulrich Gloy-stein vom Amt für regionale Landesentwicklung Weser-Ems, das die Förderung ermöglicht. Am Dienstag hat er die Baustelle besucht.

• der Standort

Für das Haus der Generationen wird das Gemeindezentrum der evangelisch-lutherische Kirchengemeinde Dötlingen am Schulweg, das an die Grundschule Neerstedt und die Förderschule Sprache angebunden ist, umgebaut. Außerdem wird an dem Gebäude ein Anbau errichtet.

• Der Bestand

Seit 1985 wurden die bestehenden Räumlichkeiten auf einer Gesamtfläche von 261 Quadratmetern nicht verändert: Diese seien deshalb stark abgängig, erklärte Ina Schäfer von der Gemeindeverwaltung. Sie begleitet das Projekt federführend und erstellt für das Haus die Nutzungsrichtlinien. „Insbesondere die Sanitäranlage bedarf einer Sanierung, unter anderem fehlt auch eine behindertengerechte Toilettenanlage.“ Außerdem müsse der Hausanschlusskasten verlegt werden, da sich dieser im Fluchtweg befinde, so Schäfer.

• Die Bauarbeiten

Wanddurchbrüche werden in den bestehenden Räumen vorgenommen, die Arbeiter seien zudem mit Heizung, Sanitäranlagen und Elektronik beschäftigt, erklärte Bauamtsleiter Uwe Kläner.

Möbel benötigt Das Jugendzentrum zieht von der Hauptstraße in das Haus der Generationen in Neerstedt. Deshalb äußert Jugenddiakon Jochen Wecker, der sich über mehrere Jahre für die Errichtung des Hauses eingesetzt hat, Wünsche für die Einrichtung: Eine Theke als zentrales Element im Jugendbereich mit Wasseranschluss und Platz für Getränke und Technik; eine große Eckbank mit großen Tischen und einigen Stühlen für etwa 20 Kinder als Platz fürs gemeinsame Essen, Spielen und Diskutieren; eine Kuschelecke mit Sofa und Baldachin. Wer beim Erfüllen der Wünsche helfen möchte, wendet sich an Susanne Runte im Kirchenbüro unter Telefon 0 44 32/91 26 72 oder schreibt eine E-Mail an kirchenbuero.doetlingen@kirche-oldenburg.de.

Der L-förmige Anbau wird an der Süd- und an der Ostseite des bestehenden Gebäudes errichtet mit einer Größe von 251 Quadratmetern. Ein Pflanzstreifen musste dafür entfernt werden. Eine Unterbrechung während des Baus könnte wegen der verzögerten Lieferung von Bindern entstehen, schätzt Kläner. Die Innenwände des Neubaus werden als nächstes ge- und die Verblender vermauert. Mit Dach und Fenstern sollte der Rohbau in der ersten Märzhälfte fertig sein, schätzt Jörg Hecht. Der zuständige Architekt vom JH-Architekturbüro in Bad Zwischenahn besucht fast täglich die Baustelle. Dienstags trifft er sich dort um 8.30 Uhr mit den Bauherren.

Eine behindertengerechte WC-Anlage, ein Raum für den Hausanschluss, Küche, Multi-Büro sowie ein Gemeinschaftsraum für Kinder und Jugendliche sind in dem Neubau geplant. Im bestehenden Gebäude werden Räume verlegt: So kommt das Büro der Kirchengemeinde an die Westseite Richtung Schulweg (derzeit Ostseite). Der Saal für größere Veranstaltungen wird an die Ostseite Richtung Sportanlage verlegt (derzeit noch Westseite), um eine direkte Sonneneinstrahlung zu vermeiden. Zwei Gruppenräume werden zur Westseite errichtet. Zur flexiblen Nutzung steht zudem ein Saal zur Verfügung.

• Die Förderung

Von 2017 bis 2020 läuft das Förderprogramm Pfeil – die nächste Förderperiode werde wohl nicht vor 2023 starten, schätzte Gloystein. Bis Ende Juli ist die Fertigstellung des Haus der Generationen geplant – erfolgt diese bis dahin nicht vollständig, würde nichts von den Fördergeldern entfallen, versicherte Gloy­stein. Bis 15. September 2018 lagen 100 Anträge vor, 20 wurden berücksichtigt. „Ausschlaggebend war die vielfältige Nutzung“, so Gloystein über das Haus der Generationen. 53 Prozent der 2018 angegebenen Kosten übernimmt das Förderprogramm: 412 313,21 Euro. 365 636,25 Euro zahlt die Gemeinde Dötlingen.

• Die INneneinrichtung

Die Mittel werden laut Planungen ausschließlich für Baugewerke ausgegeben: Deshalb fehlt Geld für die Inneneinrichtung. „Abgängige Schulmöbel kommen ins Büro“, erklärte Schäfer. Aber das reicht nicht: „Vorher hatten wir rund 200, jetzt haben wir rund 400 Quadratmeter Nutzfläche“, gab Kläner zu bedenken. Pastorin Susanne Schymanitz ergänzte, dass sich die Kirchengemeinde über Spenden zur Anschaffung für die Inneneinrichtung freue (siehe Infobox). Seit 1985 überlässt die Gemeinde, als Eigentümerin, der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Dötlingen den Gebäudetrakt „Schulweg 1 b“: Bezüglich der Haus-Gestaltung spricht sich die Gemeinde deshalb mit der Kirche ab, erklärte Kläner. „Das Haus hat viele Nutzer: zu einem kleinen Teil die Schule, vor allem aber Vereine, Verbände und die Kirche.“