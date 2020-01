Neerstedt Die Gewerke waren bereits ausgeschrieben, die Baugenehmigung lag vor und das evangelisch-lutherische Gemeindezentrum Neerstedt war längst leergeräumt. Einzig der Förderbescheid für das künftige Haus der Generationen ließ lange auf sich warten. Doch eine Woche vor Weihnachten gab es für die Dötlinger Gemeindeverwaltung die schriftliche Bestätigung – die letzte Etappe bis zum Baustart war geschafft.

Seit Montag sind auf dem Gelände an der Neerstedter Grundschule nun die Bauzäune aufgestellt, Strom- und Wasserzufuhr sind laut Bauamtsleiter Uwe Kläner abgedreht. „Die Arbeiten haben begonnen“, teilte er auf Anfrage mit – drei Monate später als zunächst geplant.

Im Mai des vergangenen Jahres hatte Kläner optimistisch eine Eröffnung im Sommer 2020 für möglich gehalten. Durch das lange Warten auf den Förderbescheid wird dieser Termin wohl nicht einzuhalten sein. „Eigentlich wollten wir schon im Oktober anfangen. Die drei Monate, um die sich die Bauzeit verschoben hat, wird es jetzt wohl länger dauern“, glaubt der Bauamtsleiter.

Im Inneren des Gebäudes haben die Abbruch-, draußen am Wall die Erdarbeiten begonnen. Für die Grundschüler wird es während der Bauphase daher einen anderen Zugang zum Spielplatz geben, verriet Uwe Kläner. „Für die Arbeiten am Rohbau hoffen wir, dass es in den nächsten Wochen nicht allzu kalt wird. Dann sollten wir auch im Zeitplan bleiben.“

Die Kosten des An- und Umbaus liegen bei insgesamt 790 000 Euro. Der Zuschuss liegt bei 412 300 Euro. Noch nicht inbegriffen sind die Kosten der Inneneinrichtung. Grund sind die höheren Baukosten als in der Kostenschätzung aus 2018. Geplant ist, dass einige Investitionen nicht über die Gemeinde getätigt werden, sondern aus Sponsoring, Spendengeldern und dem Bestand von Gemeindeeinrichtungen.

Das evangelische Gemeindezentrum am Schulweg in Neerstedt soll in den kommenden Wochen saniert und erweitert werden. Die bestehende Fläche umfasst 250 Quadratmeter, ungefähr 260 weitere Quadratmeter sollen mit dem Anbau dazukommen. Die Idee für ein Haus der Generationen hatte 2015 Jugenddiakon Jochen Wecker. Nach einem SPD-Antrag und der Bildung eines Arbeitskreises wurden die Planungen vorangetrieben.