Neerstedt Wenn in der Neerstedter Bühne bis in den Abend hinein getanzt wird, dann gastiert „The Rascals Rock ’n’ Roll Show“ in dem einzigen Theater des Landkreises Oldenburg. Nach ihrem Debüt-Aufritt vor knapp einem Jahr luden die Altmeister zum zweiten Gastspiel am Samstag nach Neerstedt ein.

Auch diesmal war es nicht einfach nur ein Konzert, sondern Party pur, als die „Rock ’n’ Roll Show“ richtig Fahrt aufnahm. „Ausverkauft“ hatte Veranstalter Udo Ruge vom Tourneetheater aus Bremen zusammen mit der Neerstedter Bühne gemeldet. Volle Stuhlreihen und stehende Musikfans, Tanz in den Gassen. Auch diesmal war der Unterhaltungswert riesig. Eben ein kleines Happening zum guten alten Rock ’n’ Roll.

Bekannte Lieder gespielt

Alles war dabei zu hören, was diese Zeit ausmacht. Selbstverständlich auch die Kracher wie „Sympathy for the Devil“ von den Rolling Stones. Die Hits von Chuck Berry fehlten ebenso wenig wie der „Summertime Blues“, den Eddi Cochran auf seinem Album „Rock und Roll Party“ bekannt machte. Musik aus den 60er-Jahren – eine Zeit in der viele Dauerbrenner entstanden. Sie alle waren zu hören in Neerstedt, perfekt in Szene und Ton gesetzt von „The Rascals Rock ’n’ Roll Show“.

Es war ein Abend, der sicherlich gesetzten Musikfans, aber vor allem auch ein Abend der Begeisterungsfähigkeit für den Sound der früheren Musikrebellen. Die Besucher Anke und Reiner Spille kamen ins Schwärmen. „Für unsere Gemeinde war das schon ein besonderer Abend. Der wird einem auf dem Lande nicht mal eben geboten.“ Wie fast alle wogen sie sich im Rhythmus der alten Hits, die Frontmann Günter Rohlfs, ein echter Rascals, der damals in Bremen und im Umland musikalische Akzente in den Sälen und Clubs setzte, mit seiner Mitstreitern auf die Bühne zauberte. In der Show mit dabei war Moderator und Redakteur Jörg Sonntag von Radio Bremen. Ein Urgestein des Bremer Beat Clubs sowie Jochen Laschinsky, der schon 1965 mit seiner Band in der berühmten Sendung auftrat. In Neerstedt gab es dazu eine Video-Show und besten Hintergrundgesang. Kaum einen Besucher hielt es noch auf seinem Sitzplatz.

Band viel unterwegs

Mit dem neuen Programm für 2020 ist die Band-Show unterwegs und tingelt weiter übers Land. Immer dabei im Gepäck: die gute Laune, ein Stück Musikgeschichte und die einfache Sache, Spaß an der eigenen Musik und den Kompositionen aus der Rock ’n’ Roll Zeit zu haben.