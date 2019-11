Neerstedt Am 19. Dezember 1915 wurde Edith Giovanna Gassion in Paris geboren. 20 Jahre später erhielt sie ihr erstes Engagement beim Revue-König, dem Kabarettbesitzer Louis Leplée. Er hörte sie auf der Straße. Das war der Grundstein für die Kariere der international berühmten Sängerin Edith Piaf, die am 10. Oktober 1963 in Plascassier starb. Stationen ihres Lebens spiegelten Annette Ziellenbach und Alexander Seemann von der Bremer Shakespeare Company am Samstag auf der Neerstedter Bühne gekonnt wider. „Toujours La Piaf“ ist eine Hommage an die Gesangslegende.

Mit sieben Jahren ging sie schon mit dem Vater auf Tournee, wurde dann Straßensängerin. In einer Mischung aus Chanson und Schauspiel zeigte das Duo die Lebensstationen der weltberühmten französischen Sängerin.

Annette Ziellenbach übernahm die Rolle der einfach gestrickten Hausangestellten Danielle und räumte eine Woche nach dem Tod der großen Piaf auf. Sie erzählte, teils bewegt und bewegend, die Geschichte eines ungewöhnlichen Lebens. Da gab es Zwiegespräche mit dem Publikum, Fragen zum Leben und Antworten mit Kommentaren wie „das hätte die Piaf jetzt aber nicht gemocht.“

Trotz aller Tragik war auch der Unterhaltungswert gegeben. Dazu gab es Informationen über das verschwenderische Leben der Künstlerin.

Annette Ziellenbach sang eine Auswahl der bekanntesten Chansons des „Spatzen von Paris“ wie „Milord“,· „C‘est l’amour“, ·„Les Amants“, „Padam, Padam“ oder auch „Non, je ne regrette rien“. Am Klavier und Akkordeon begleitete sie Alexander Seemann.

Unter dem Strich war es ein niveauvoller Chanson- und Theaterabend in der Neerstedter Bühne, zugleich aber auch ein Stück Neuland für das einzige Theater im Landkreis Oldenburg, das sonst vom Lokalkolorit niederdeutscher Bühnen geprägt ist. Ein Versuch, der besonders viele Zuhörerinnen und Zuhörer aus dem Umland nach Neerstedt in das Theater am Denkmalsweg.

• Zwei weitere Sonderveranstaltungen – diesmal auf Plattdeutsch – stehen in der Bühne im Dezember an. Am Samstag, 7. Dezember, 20 Uhr wird „Unser Chorkonzert – Singen maakt mi licht dat Haar“ von „De Meckerkring“ präsentiert.

Am Sonntag, 8. Dezember, heißt es „Weihnachten steiht vör de Döör“. Diesen Nachmittag gestaltet ab 15 Uhr Claus Peters. Karten gibt es im Vorverkauf jeweils unter Telefon 04432/1604.