Neerstedt Die Neerstedter Bühne feiert ihr 30-jähriges Bestehen und hat sich und ihren Zuschauern aus diesem Anlass ein besonderes Geschenk gemacht. Das Programm der Spielzeit 2019/20 zeichnet sich durch eine Vielfalt aus, wie es sie bisher kaum einmal gegeben hat. Selbstverständlich kommen die Freunde des plattdeutschen Theaters auf ihre Kosten, doch es gibt auch reichlich Konzerte unterschiedlichster Couleur, Weihnachtsgeschichte und sogar ein Gastspiel des Dötlinger Originals Elise Plietsch. Am Mittwochnachmittag stellten die Vorsitzende Annika Stolle und der frühere langjährige Vorsitzende Erhard Hofemann das neue Programmheft vor.

Start im November

Gleich zum Start gibt es allerdings eine Änderung: Das Konzert „Happy Birthday, Mr. Cole“ mit dem Jörg-Seidel-Trio ist auf den 28. März 2020 verlegt worden. Damit beginnt der Betrieb im einzigen Theater des Landkreises Oldenburg erst im November, und zwar ungewohnt. Gaby Hufler und Norbert Daubner stellen in Live-Reportagen mit vielen Bildern am 10. November zunächst „Südengland und Cornwall“ vor (15 Uhr), später das „Unbekannte Mallorca“ (19 Uhr). Das ist eine von vielen Neuheiten. Insbesondere durch das Tourneetheater Ruge aus Bremen gibt es inzwischen viele Konzerte und Shows auf der Bühne. Elf der insgesamt 27 Termine sind jetzt Sonderveranstaltungen in dem 150 Plätze fassenden Theater.

Solo für Elise

Zum Geburtstag der Bühne singt „De Meckerkring“ am 7. Dezember. Mit der Weihnachtsgeschichte tritt Claus Deters am 8. Dezember auf. Das Duo Twinkle ist über Jazzmusiker Jörg Seidel auf das kleine Theater aufmerksam geworden und hat Interesse an einem Auftritt bekundet, wie Annika Stolle berichtete. Es präsentiert am 14. Dezember mit „Dornröschen, Schlaflos im Schloss“ eine witzige Variante des bekannten Märchens.

In 2020 wird erstmals ein Shantychor auf den Bühnenbrettern stehen. Eine Premiere ist auch der Auftritt von Elise Plietsch, die für eine der beiden ausgefallenen Plattdeutschgruppen in die Bresche springt und ein Solo in ungewohnter Umgebung geben wird.

Erneut kommt „The Rascals Rock’n’Roll-Show“ nach dem Erfolg beim ersten Mal.