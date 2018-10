Merci für diesen Abend

Neerstedt November 2014: Jörg Seidel erlebte in der Oldenburger EWE-Arena die Musiklegende Udo Jürgens live. „Das war so unglaublich, so toll. Ich hatte Gänsehaut“, schwärmt er über dieses Konzert. Der renommierte Jazzmusiker aus Bremerhaven hatte damals eine Idee: Er wollte Jürgens-Kompositionen in seinem Jazz-Stil aufbereiten. Das ist die Geburtsstunde von „Merci“, einer außergewöhnlichen Hommage an Udo Jürgens. Am Samstagabend haben sie 99 Zuschauer in der Neerstedter Bühne genossen. Es war ein ebenso hinreißender wie überraschender Abend, denn was das Jörg-Seidel-Quartett aus Titeln wie „Ein ehrenwertes Haus“, „Was ich dir sagen will“ und „Immer wieder geht die Sonne auf“ zauberte, war einfach (Jazz-)Klasse.

Lob für Theater Von der Neerstedter Bühne war Jörg Seidel hellauf begeistert. „Wer erwartet so ein wunderschönes kleines Theater in Neerstedt?“, staunte er über die Bühne am Denkmalsweg. „Das ist ein fantastisches Etablissement.“ Es sei für ihn eine echte Entdeckung. „Ich komme gerne wieder, um hier ein zweites Mal zu speilen“, kündigte er an. Das nächste Projekt von Seidel ist im Dezember die Aufnahme einer weiteren CD mit Udo-Jürgens-Kompositionen, diesmal mit komplett unbekannten Titeln, wie der Bremerhavener verriet. Anfang 2019 soll sie erscheinen. www.joergseidel.de

Es gab begeisterten Applaus am Ende des zweieinhalbstündigen Konzertes. Bandleader Seidel, zudem E-Gitarrist, plauderte amüsant und anekdotenstark auch viel über Jürgens und die Arbeit an der CD „Merci“.

Zu einer persönlichen Begegnung war es nicht mehr gekommen, denn nur vier Wochen nach dem Oldenburger Konzert war der Star mit 80 Jahren gestorben. Seidel begann, sich intensiv mit dem Werk des Komponisten und Chansonniers zu beschäftigen. Besonders die Musik von 1961 bis 1975 beeindruckte ihn. Sie prägte auch das Programm. Dabei spielten Joe Dinkelbach am E-Piano, Gerold Dunker am Bass – beide langjährige Weggefährten von Seidel – sowie Christian Schoenefeldt am Schlagzeug. Sie sind allesamt hervorragende Jazzmusiker.

Neben großen Titeln von Jürgens hatte Seidel auch Lieder „aus dem Schatten“ im Repertoire, die nicht den Durchbruch schafften. An einigen Stellen streute er Eigenkompositionen ein: So widmete er seiner Tochter das Lied „A girls life“. Der federnde Rhythmus der Lieder, das Swingen der Melodien, die Virtuosität des Gesangs: Alles passte am Samstagabend.

Seine Hommage-CD stellte Seidel in 2015 dem Bruder von Jürgens, Manfred Bockelmann, vor, selber ein bekannter Maler, Fotograf und Zeichner. Der war begeistert. „Diese Aufnahmen katapultieren mich förmlich zurück in die Zeit der musikalischen Anfänge meines Bruders, der seine Karriere ja als Jazzpianist begonnen hatte“, so Bockelmann. Er rühmte die „wunderbaren Jazz-Interpretationen. Udo hätte eine große Freude mit dieser CD gehabt.“

Manches Lied verwandelt das Quartett in einen neuen Song, ohne aber seine Wurzeln zu verleugnen. Da wird der legendär-gefühlsduselige Gassenhauer „Griechischer Wein“ zur eleganten englischen Nummer „Come share the wine“. Eines von mehreren Beispielen, bei denen der Bremerhavener englische Texte von Don Black benutzt.

Der Abend im Neerstedter Theater ist auch eine Reise in die Musikgeschichte – mit Seidel als souveränem Erzähler. Er hat die Familienbiografie von Jürgens „Der Mann mit dem Fagott“ studiert und weiß manche Episode perfekt einzusetzen. Dazu kommt das große Wissen um Stars wie Frank Sinatra, Sammy Davis jr. und andere, die Kompositionen von Jürgens gesungen haben. Nicht zu vergessen der Blick auf die Texter: Michael Kunze, Reinhard Mey und Joachim „Blacky“ Fuchsberger gehören dazu.

„Ich weiß, was ich will“ ertönte auch am Samstagabend. Der Titel passte sehr gut zum Auftritt des Quartetts. Es wusste auch ganz genau, was es wollte: das Publikum mit Anspruch sehr gut unterhalten. Das ist gelungen. Merci.