Neerstedt Wer sich Appetit für die nächste Reise holen will oder auch sonst an anderen Ländern interessiert ist, findet dazu am Sonntag, 10. November, in der Neerstedter Bühne Anregungen und Unterhaltung. Die Naturfotografen und Buchautoren Gaby Hufler und Norbert Daubner kommen mit zwei Reiseberichten in Form von Mulivisionsschauen nach Neerstedt. Um 15 Uhr geht es um Südengland und Cornwall, um 19 Uhr um die unbekannten Seiten von Mallorca.

Zunächst nehmen Hufler und Daubner das Publikum mit auf eine Reise durch den Süden Englands mit traumhaften Landschaften und Küsten, wilden Nationalparks und Gärten, mystischen Steinkreisen und Hügeln.

Die Zuschauer erleben in dieser Live-Reportage eine Vielzahl an besonderen Naturschauplätzen mit geheimnisvollen Wäldern im New Forest Nationalpark, der spektakulären Jurassic Coast mit Millionen Jahre altem Gestein, den geheimnisumwobenen Mooren von Bodmin und Exmoor und den urigen Ponys im Dartmoor. Traditionelle Feste, interessante Menschen und ihre Vorliebe für subtropischen Gärten, dazu imposante Kathedralen und Burgen runden die Vielfalt dieser Region ab.

Am Abend geht es auf eine fotografische Entdeckungsreise nach Mallorca. Spektakuläre Landschaft mit faszinierenden Küsten, wildem Gebirge, tiefen Schluchten und wertvollen Feuchtgebieten demonstrieren den unglaublichen Facettenreichtum der Baleareninsel.

Abseits der Touristenströme erleben die Zuschauer in der unterhaltsamen Multivisionsschau mit schönen Fotoaufnahmen und spannenden Filmsequenzen, was die Tierwelt Mallorcas mit ihren ornithologischen Schätzen zu bieten hat. Hufler und Daubner erzählen Geschichten über einzigartige Reptilien, Amphibien und seltene Vögel.

Neben Festen wie den mystischen Osterprozessionen und gewagten „Menschentürmen“ erfahren die Besucher, wie deutsche Auswanderer und engagierte Naturschützer die Insel erleben.

Eintrittskarten gibt es in der Neerstedter Bühne unter Telefon 0 44 32/1604, in der NWZ-Geschäftsstelle in Wildeshausen und unter www.nordwest-ticket.de.