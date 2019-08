Neerstedt Noch drei Tage sind es bis zum Hauptfesttag des Schützenfestes in Neerstedt am Samstag, 24. August. Erstmalig wird die Veranstaltung auf Vereinsbeschluss am Samstag ausgerichtet.

Die Schützen und Schützinnen treten um 13.30 Uhr am Moorweg an, um dann durchs Dorf zum amtierenden König Fabian Wolowski zu marschieren. Musikalisch wird der Umzug wieder begleitet vom Spielmannszug Hatten und dem Musikverein Bühren. Nach dem gemütlichen Beisammensein auf dem königlichen Hof im „Sandberg“ geht es zur Kranzniederlegung am Denkmal. Von dort über die Brettorfer Straße wieder zur Hauptstraße und schließlich zum Schützenhof. Für ältere Schützen und Fußkranke ist für Mitfahrgelegenheiten gesorgt. Die Anwohner werden gebeten, das Dorf mit Fähnchen zu schmücken.

Gegen 16 Uhr erwarten die Dorfbewohner den Festmarsch auf dem Schützenplatz. Dort beginnt der Festtagstrubel mit einem Platzkonzert im Saal des Schützenhofes. Parallel schießen die Schützen um die neue Königswürde. Eine Kinderbelustigung mit Kinderschminken und eine Tombola wird geboten. Außerdem gibt es zwei Vorführungen der Tanzgruppen des TV Dötlingen, Little Hoppers und Little Giants.

Weiterer Höhepunkt dürfte auf dem Festgelände das Bullenreiten sein. Außerdem wird auch ab 16 Uhr zum Dart-Turnier in der Schießhalle eingeladen. Es geht um den Dart-Pokal. Für das leibliche Wohl ist mit einer Kaffeetafel gesorgt. Nennschluss für das Königsschießen ist 18 Uhr.

Um 20 Uhr wird das neue Neerstedter Königshaus der Dorfbevölkerung während des Festballes vorgestellt. Der Gemeinde-Pokal und der Neerstedter-Pokal, die Königskompanie-Plakette, Pfingsttrophäe und der Alterspokal sowie weitere Plaketten werden übergeben. Zum Festball spielt DJ Andre. Der Eintritt ist frei.

Am Sonntag, 25. August, treffen sich die Schützen und der neue König mit seinen Nachbarn zum Katerfrühstück im Schützenhof und zum Ausflug durch die Gemeinde.

Am Freitag, 30. August, findet um 20 Uhr die Preisvergabe vom Preisschießen in der Schießsportanlage statt. Gleichzeitig wird der Grillabend veranstaltet.