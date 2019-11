Neerstedt An die neugierigen Blicke durch die Fensterscheiben hat sich Susanne Runte, Mitarbeiterin im Büro der Evangelischen Kirchengemeinde Dötlingen, bereits gewöhnt. Und auch ansonsten hat sie sich in den neuen Räumlichkeiten bereits ziemlich gut eingelebt. Seit Dienstag ist das Kirchenbüro an der Hauptstraße 15 in Neerstedt geöffnet – die ersten Besucher inklusive.

Das Kirchenbüro

Durch den Umbau des evangelischen Gemeindezentrums am Schulweg zu einem Haus der Generationen musste das Büro in der vergangenen Woche umziehen. „Am Mittwoch haben wir die Materialien und Möbel ins neue Domizil gebracht“, berichtet Pastorin Susanne Schymanitz. Seitdem wurden die ehemaligen Räumlichkeiten des Nadelöhrs in der Ladenzeile der Familie Franz in Neerstedt für das Kirchenbüro hergerichtet. Zum Start am Dienstag waren dann so gut wie alle Vorbereitungen abgeschlossen.

„Das Telefon ist derzeit noch auf ein Handy umgeleitet, Internet haben wir dank eines LTE-Routers. Im Großen und Ganzen funktioniert bereits alles“, ist Susanne Runte mit den Arbeitsbedingungen zufrieden.

Und auch die Lage des Übergangs-Büros gefällt Runte. „Wir sind nun an einem zentralen Ort. Es ist schon spannend, wie viele Leute bereits geschaut haben. Und für viele ist die Lage auch optimal. Hier kann man nach dem Einkauf noch eben bei uns reinschauen“, sagt sie. Runte sieht den zwischenzeitlichen Umzug an die Hauptstraße auch als eine Chance. „Wir werden hier auch wieder einen Bereich für Aushänge haben. Vielleicht gibt es ja einige, die hier vorbeischauen, die das sonst nicht getan hätten.“

Die Kirchengruppen

Und auch für einige Gruppen der Kirchengemeinde gibt es bereits einen neuen Ort für die Treffen. Wie Susanne Schymanitz mitteilte, werden sich der Posaunenchor oder auch eine Krabbelgruppe, zum Teil der Kreativkreis und auch der Besuchsdienstkreis im Gemeinderaum in Dötlingen treffen.

Mit den Jugendlichen der Konfi-Zeit werde man im November sowohl die Dötlinger Räumlichkeiten als auch das Haus der Feuerwehr in Neerstedt nutzen.

„Das wurde uns dankenswerterweise zur Verfügung gestellt“, so die Pastorin. Darüber hinaus kann das Vereinsheim des Turnvereins Neerstedt belegt werden, wenn keine Vereinstermine anliegen. Schymanitz: „So sind auch dort zwei Krabbelgruppen untergekommen und auch mit den Konfis nutzen wir den Essbereich.“

• Das Büro der Evangelischen Kirchengemeinde Dötlingen ist ab sofort an der Hauptstraße 15 in Neerstedt zu den gewohnten Öffnungszeiten zu finden: Montag, Dienstag und Freitag, 9 bis 11 Uhr, und Donnerstag, 15 bis 17 Uhr.