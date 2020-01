Oberhausen „Dat Glück liggt up der Straat“ – Aber wie man daran kommt, das können nur Besucherinnen und Besucher des neuen plattdeutschen Lustspiel von Hans E. Jürgensen erfahren. Dazu müssen sie am Samstag, 11. Januar, die Premierenaufführung oder eine spätere der insgesamt acht Aufführungen besuchen.

Für den plattdeutschen Theaterspaß sorgen einmal mehr die Laiendarsteller von „De Wöschenlanner Heimatverein“. Zurzeit laufen in der Gaststätte „Zur Krone“ von Familie Kunst-Mertins in Oberhausen noch die letzten Proben und auch am Bühnenbild wird noch geschraubt und gefeilt. „Aber eigentlich sind wir auf der Zielgeraden“, so Ingo Lange, Vorsitzender des Heimatvereins und natürlich auch selbst Darsteller in dem Dreiakter, für den seit Mitte Oktober auf der Bühne geprobt wird.

„Eigentlich hatten wir erst ein anderes Stück ausgeguckt. Doch durch die berufliche Veränderung einer Darstellerin mussten wir umdisponieren“, sagte Lange am Sonntagabend bei der Probe in der Gaststätte zur Krone. Deshalb wird nun das Glück „up der Straat“ gesucht.

Verwirrung an Raststätte

Inhaltlich dreht sich alles um Lucie Klatt (Christa Bley), die Inhaberin einer Raststätte ist. Die Wirtin der „Blauen Tanne“ plagen Existenzsorgen. Ihre Raststätte liegt an einer Landstraße, die nicht viele Fernfahrer befahren. Aber ein neuer Autobahnzubringer könnte die Rettung sein. Fuhrunternehmer Kuddel Dührkopp (Ingo Lange) ist einer der Stammgäste des Hauses. Er bringt zum ersten Mal seinen neuen Beifahrer mit. Was keiner weiß: Er oder besser Sie ist die eigene Tochter: Christa Dührkopp (Birte Tangermann). Sie steckt in Männerkleidung. Frauen sind bei den Fernfahrern eben nicht gerngesehen.

Aber dann kommt es, wie es kommen muss. Der vermeintliche „Kerl“ verliebt sich in Fernfahrer Knut Sievers (Sven Schöning). Auch Lucie Klatt bleibt von der Liebe nicht verschont. Zu allem Übel will Gast Benno Hennemann (Heidi Wiemken-Kluge) die Wirtin übers Ohr hauen, nachdem sie nicht auf seine Annäherungsversuche eingeht. Und dann ist da noch Fernfahrer Willy Gerken (Uwe Schlötelburg). Er erwartet einen dringenden Anruf von der Hebamme. Das ist der Stoff, aus dem plattdeutscher Theaterspaß in Oberhausen wird.

Karten vorbestellen

Zur Premiere wird am Samstag, 11 Januar, um 20 Uhr in die Gaststätte „Zur Krone“ an der Holler Landstraße 50 in Oberhausen eingeladen. Alle Aufführungen finden in der Gaststätte in Oberhausen statt. Eine zusätzliche Aufführung in der Neerstedter Bühne wird es diesmal aus organisatorischen Gründen nicht geben. Das erklärte Ingo Lange.

• Kartenvorbestellungen werden unter Telefon 04484/313 auch für alle weiteren Vorführungen entgegengenommen. Diese sind terminiert auf: 19. Januar, mit Frühstückstheater (Spielbeginn 11.30 Uhr), 24. Januar, 20 Uhr sowie 26. Januar als Frühstückstheater (11.30 Uhr Spielbeginn), 2. und 8. Februar als Theaternachmittag mit den Moorriemer Quetschkommoden ab 15 Uhr und schließlich noch einmal am 9. Februar als Frühstückstheater (11.30 Uhr Spielbeginn).