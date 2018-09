Oberlethe Die Gründung des Vereins war eher Zufall: Anlässlich des Kommers-Abends zum Bundessängerfest 1988 wurde der Männergesangverein Germania Oberlethe gefragt, ob er nicht eine kleine Gruppe zusammenstellen könne, die Shantys singt. „Das haben wir dann einfach ausprobiert – und unser Auftritt war ein voller Erfolg“, erinnert sich Chorleiter Gerd Nustede, der seit Anfang an dabei ist.

Wer die lustige Truppe erlebt, kann sich sofort vorstellen, dass sie damals spontan und mit viel Spaß zugesagt hat. „Eigentlich sollte das eine einmalige Sache bleiben, aber wir wurden nach diesem Auftritt immer wieder angefragt.“

Lange war der Shantychor Teil des Männergesangvereins (MGV) Germania Oberlethe. Mittlerweile ist der MGV im Shantychor aufgegangen. Geblieben ist ein beeindruckender Chor, der fast ausschließlich anspruchsvolle vierstimmige Sätze singt.

„Angefangen haben wir mit zehn Sängern, zwischenzeitlich waren wir 30“, erzählen die Chormitglieder. Und auch jetzt kommen sie noch auf 28 Stimmen – weitere Mitglieder sind dennoch sehr willkommen. „Die Stimmung bei uns ist super. Neuen Sängern sollte es nicht schwerfallen, sich bei uns wohlzufühlen“, betont Kassenwart Heinz Hanken. „Die offene Art hier im Chor ist sensationell“, bestätigt Detlef Bollmann, der vor vier Jahren zu den Sängern von Seemannsliedern stieß und mittlerweile deren stellvertretender Vorsitzender ist. „Hier herrscht immer gute Laune, und trotzdem wird sehr konzentriert geprobt.“

An besondere Konzerte und gemeinsame Aktivitäten der vergangenen 30 Jahre erinnern sich die Chormitgliedern gern. Besonders in Erinnerung geblieben ist ihnen die Reise nach Dublin zum 20-jährigen Bestehen des Chores. Vor dem Denkmal der Molly Malone sangen die Oberlether die Ballade des Fischermädchens als ganz besonderen Chorsatz. „Die Iren waren extrem gerührt“, sagt Gerd Nustede. „Diese Version kannten sie gar nicht.“ Überhaupt, ergänzt Reinhard Obst, 1. Vorsitzender und Gitarrist des Chores, seien die Shantys ein besonderes Liedgut. „Ursprünglich waren sie der Arbeitsgesang der Matrosen an Bord. Es sind sehr ergreifende Texte, in denen es – etwa in ,John Cherokee’ – um ernste Themen wie Sklavenhandel und Menschenrechte geht.“ Das nächste Highlight für den Chor wird die Teilnahme am Chorfestival „Cantate Amsterdam“ im März 2019 sein, zu dem erstmals auch Shantychöre eingeladen sind.• • Zu seinem 30-jährigen Bestehen gibt der Shantychor am Sonntag, 23. September, ein Jubiläumskonzert. Es beginnt um 15 Uhr im Oberlether Krug (Kaffee und Kuchen ab 14 Uhr). Der Eintritt zum Konzert ist frei, es werden Spenden für die Chorarbeit gesammelt. Wer Interesse hat, im Shantychor mitzusingen, kommt dienstags um 20 Uhr zur Chorprobe in den Oberlether Krug.