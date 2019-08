Ohe /Dötlingen Mit Farben, Materialien und Techniken experimentieren die Kinder in den Malkursen von Ute Schierz. So steht auch das Sommerfest am Samstag und Sonntag, 14. und 15. September, im Zeichen der Kunst. An diesen „Tagen der offenen Tür“ bietet die Künstlerin den Besuchern in ihren Räumen an der Huntloser Straße 15 in Ohe unter dem Motto „Malschule – mal schauen“ eine bunte Vielfalt.

Am Samstag von 14 bis 17 sowie am Sonntag von 11 bis 17 Uhr werden Interessierte einiges zu sehen bekommen, je nach Wetter draußen oder im Haus. Vorrangig zeigen sich dem Auge des Besuchers Bilder von Ute Schierz und Kindern aus ihrer Malschule. „Es geht vor allem darum, dass die Kinder mal ihre Bilder untereinander sehen“, sagt die 63-jährige Künstlerin. Außerdem könne auch manch Neuer angesprochen und dafür interessiert werden.

Ute Schierz organisiert bereits seit 15 Jahren Malkurse für Kinder. Begonnen hat sie mit einer Ferienpassaktion, die sie seitdem regelmäßig anbietet. Im Kunstraum in Kirchhatten richtete sie Kurse für 6- bis 16-Jährige aus – bis zum vergangenen Jahr. Seitdem unterrichtet sie in ihrem Haus in Ohe.

Nur die Inklusionskurse, die Ute Schierz seit fünf Jahren anbietet, finden weiterhin im Jugendhaus Kirchhatten statt. Außerdem gibt sie auch noch Kurse in einigen Behinderteneinrichtungen. „Die lassen sich darauf ein“, beschreibt die Künstlerin, warum ihr die Arbeit dort so viel Freude macht. „Und sie geben einem so unheimlich viel Dankbarkeit.“

Freiheit in der Motivwahl

Während Ute Schierz den Kindern bei der Ferienpassaktion aufgrund der begrenzten Zeit ein Thema vorgibt, sind die Kinder in ihren Malkursen völlig frei. „Ich möchte ihnen zwar was beibringen, aber auch, dass sie ihr eigenes Ding machen“, erläutert sie ihren Ansatz. Überwiegend wählen die Kinder Tiermotive, aber auch gerne Landschaften.

Wenn sie neu bei ihr anfangen, lernen die Kinder erst einmal verschiedene Materialien kennen. Dabei gehe es stets spielerisch zu. Die Vorskizzen fertigen sie beispielsweise mit Bleistift, Kohle oder Kreiden an, die „richtigen“ Bilder auf Leinwand mit Acrylfarben. Diese werden gekratzt, gespachtelt oder mit Schwämmen aufgetragen.

Dieses Experimentieren findet Ute Schierz immer wieder spannend. Ihr selbst ist die Faszination für Kunst in 30 Jahren nie verloren gegangen: „Ich probiere mich in der Malerei aus.“

Mehrere Künstler unterstützen ihren Tag der offenen Tür mit Beiträgen. So werden Fotos von Kerstin Elsken und Kunstwerke von Schierz’ Tochter Tanja Tacke zu sehen sein. Einen großen Beitrag leistet Gerhard Pleus sowohl mit seinen Skulpturen als auch musikalisch. Der Künstler hat sein Atelier im Garten des Grundstücks an der Huntloser Straße. Für seine Skulpturen nutzt er Fundstücke, wie Holz- oder Metallteile. Mit Gitarre und eigenen Liedern sorgt er an beiden Tagen gegen 14.30 Uhr für die musikalische Untermalung. „Die Lieder haben eine sehr schöne Tiefe“, beschreibt Ute Schierz seine Musik.

Kinder stolz auf Werke

Viele der Kinder besuchen ihre Kurse über eine längere Zeit, ein Junge ist bereits seit acht Jahren dabei: „Das finde ich schon toll.“ Die Kinder freuen sich besonders auf den Tag der offenen Tür. „Sie sind stolz wie Oskar“, sagt die 63-jährige Künstlerin.

Ab dem 10. September bietet Ute Schierz auch einen Mal- und Modellier-Kurs für Erwachsene an. Außerdem führt sie einen Malkurs für Vier- bis Sechsjährige neu ein. Den Teilnehmern stellt sie sämtliche Materialien.

Info: Telefon 04432/9127401