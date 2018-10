Kirchhatter bei der Gartenkultour

Ostrittrum Die Kirchhatter Gertje und Arno Kollmann beteiligen sich am kommenden Mittwoch, 3. Oktober, an der Dötlinger Gartenkultour. Beide zeigen eine Auswahl ihrer künstlerischen Arbeiten von 11 bis 18 Uhr auf dem Hof von Anne Hollmann, Zum Wittensand 4 in Ostrittrum.

Gertje Kollmann stellt ihre farbstarke Malerei aus, ihr Mann Arno, der zum ersten Mal bei den Dötlinger Gartentagen beteiligt ist, präsentiert dagegen Schwarz-Weiß-Fotografie – ein reizvoller Kontrast. Für 15 Uhr ist ein kleiner Empfang geplant.