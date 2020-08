Kunst: Neue Perspektiven außerhalb des Alltags

Ostrittrum Sich einen Tag ganz der Malerei widmen, den Alltag ein Stück hinter sich lassen, um eigene Ideen, Fantasien zu erfahren oder zu vertiefen: Dazu lädt Anne Hollmann in ihr Hof-Atelier im Kunsthaus Ostrittrum ein. Durch die Lockerung der Corona-Regeln kann sie wieder ihre Mal-Workshops anbieten. So, wie an diesem Wochenende.

Neue Kreativität

Marie-Theres Langfer und Marlies Steenken, beide aus Friesoythe, sind auch im Berufsleben kreativ tätig. Die eine als Architektin und die andere in der Werbebranche. „Insofern suchen wir ein Stück Abwechslung, um uns auf anderer Ebene kreativ fortzubilden. Das ist eine neue Erfahrung. Zumindest für mich.“ Dabei blickt Marie-Theres Langfer auf ihre Leinwand. Marmormehl, Pigmente und Champagnerkreide hat sie Schicht für Schicht aufgetragen. Nun geht es an die weitere Ausgestaltung mit Acrylfarben.

„Das ist ein recht aufwendiger Prozess“, erklärt Anne Hollmann, die ihren vier Kursteilnehmerinnen Tipps und Tricks verriet. Beeindruckend seien die Strukturen, die sich nach dem Aufspachteln des Marmormehls und dem Trocknen ergeben würden. „Feine Risse entstehen, die wiederum mit Farbpigmenten vertieft werden können. Ganz so, wie jede es möchte.“

Dörte Schütte aus Ganderkesee präsentiert ihr nahezu fertiges Werk. Allerdings ist sie auch schon seit zehn Jahren als Schülerin bei Anne Hollmann. Damit zählt sie zu den Fortgeschrittenen. Ilse Lühken aus Döhlen ist als vierte Teilnehmerin dabei. Sie zeigt ebenfalls ihre Arbeit bei der Runde im Garten unter dem alten Baumbestand. Je nach Vorlieben hatten sich die Teilnehmerinnen auf den Garten und das Atelier verteilt.

Bilder für zu Hause?

Auf die Frage, ob die eigenen Bilder denn zu Hause auch einen geeigneten Platz finden würden, antworteten die Kursteilnehmerinnen, dass das wohl noch mit den Ehemänner zu besprechen sei. Anne Hollmann dazu mit einem Lächeln: „Es sollen bei diesen Entschlüssen schon ganze Wohnzimmer umgeräumt und farblich an das Kunstwerk angeglichen worden sein. Das dauert dann schon mal eine Nacht.“

Inhaltlich hatte sich Anne Hollmann im Rahmen eines Fortbildungskurses vorbereitet. „Einmal im Jahr besuche ich eine Kunstakademie, um neue Anregungen und Techniken zu erfahren. Das war diesmal beim „Artistravel“ in Greetsiel. Davon profitierten die Teilnehmerinnen der Malkurse jede auf ihre eigene Art und Weise.“

Der nächste Mal-Workshop unter freiem Himmel findet am Samstag, 22. August, statt. Ansonsten sind der Skulpturengarten und das Atelier mit Galerie sonntags von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Zu sehen sind neue Arbeiten der Malerei und Bildhauerei. Bis zum 3. und 4. Oktober stehen die Türen für Besucherinnen und Besucher offen.