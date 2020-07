„poetisches Frühstück“ In Ostrittrum: Mal makaber und mal witzig

Ostrittrum Der Hof Schweers, beliebter Veranstaltungsort für größere Hochzeiten, kommt mit neuem Konzept. „Hochzeiten werden jetzt meist verschoben. Die Corona-Auflagen machen nicht gerade Lust auf große Feiern“, erklärten Gitte und Monika Grashorn jetzt bei einem Pressegespräch. „Deshalb wollen wir ein Stück mehr auf Events setzen. Das ist unsere Idee.“

Den passenden Rahmen hat der Hof Schweers. Ob die großflächige Diele, das Hof-Café oder die noch viel größere Scheune – es eignet sich zusammen mit dem schönen Areal unter der alten Hof-Linde bestens. Messen, Theater und Konzerte fanden hier schon statt, man denke unter anderem nur an Veranstaltungen des Staatstheaters Oldenburg.

Werke aus drei Büchern

Unter diesem Vorzeichen freuen sich Monika und Gitte Grashorn nun, Hans-Werner Aschoff im Rahmen eines „Poetischen Frühstücks“ auf dem Hof Schweers begrüßen zu können. Am Sonntag, 26. Juli, wird der Gedichteschreiber sich und vor allem seine zwei bereits erschienen Poetry-Werke sowie ein noch nicht veröffentlichtes Buch vorstellen. Geplant ist das Event bei schönem Wetter auf dem Hof unter der alten Linde. Sollte die Sonne nicht vom Himmel lachen, wird alles auf die Diele verlegt. Natürlich unter Einhaltung der Corona-Regeln.

In drei Sequenzen wird Hans-Werner Aschoff „zuversichtliche Verzweiflungsgedichte im Prozess des Älterwerdens“ zum Besten geben. Sie stammen aus den beiden Werken „Fake-Poetry“ und „Take Poetry“. Der Titel für seinen dritten Gedichtband hat er noch nicht sicher vergeben. „Das wird wohl auf Make- oder Shake-Poetry hinauslaufen“, lächelt Aschoff ein Stück verschmitzt.

Auf jeden Fall darf sich das Publikum auf die neuen Spitzfindigkeiten, makaberen Begebenheiten und witzigen Lebenssituationen in bester Versform freuen. Reime, die Aschoff gerne auf einer ostfriesischen Insel wie Wangerooge in den Sinn kommen und Platz auf einem Blatt Papier finden. Für den in der Wesermarsch lebenden Wirtschaftsförderer des Landkreises Oldenburg ist Poetry der passende Abstand von der Arbeit.

Anmeldung notwendig

Einlass zum „Poetischen Frühstück“ in Ostrittrum ist ab 10 Uhr. Anmeldungen sind unbedingt notwendig, denn jede Besucherin und jeder Besucher muss die Kontaktdaten übermitteln. „Entsprechend können wir unser Hygiene-Konzept umsetzen“, gab Gitte Grashorn zu bedenken.

Anmeldungen sind per Email an info@Hof-Schweers.de oder telefonisch unter Telefon 04487/289 möglich. Der Eintrittspreis beläuft sich auf 22,50 Euro.