Sommerkonzert Auf Hof Schweers: Charmant und witzig: Musiker überzeugen

Ostrittrum Das Gartenmusikfestival – sonst immer ein beliebter Treffpunkt auf dem Hof Schweers in Ostrittrum – findet in diesem Jahr wegen der Virus-Pandemie nicht statt. Dafür luden Monika und Gitte Grashorn nun im kleinen Rahmen zum „Sommerkonzert unter der Linde“ ein.

Rund 60 Zuhörerinnen und Zuhörer ließen sich von Tina Härtel und Jens Buntemeyer auf der Diele des Hofes musikalisch begleiten. Charmant, witzig, ein Stück elegant und immer mit einer guten Portion Ironie verwoben, stellte das Duo Chansons, neu interpretierte Klassiker und auch eigene Kompositionen vor.

Gastgeberin Gitte Grashorn bedauerte allerdings, dass das Sommerkonzert nicht unter der alten Hoflinde stattfinden konnte. Wegen des Wetters ging es am Sonntagabend nach drinnen. „Von der Anzahl her, mit 60 Gästen, haben wir uns deshalb entschlossen, das Konzert auf der Diele stattfinden zu lassen“, sagte sie. Eine gute Wahl, denn, ob unter der Linde, auf der Diele oder in der großen Hofscheune – ein Konzert auf dem Hof Schweers ist immer ein ganz eigenes und besonderes Erlebnis.

Tina Härtel und Jens Bun­temeyer treten seit sechs Jahren zusammen auf hiesigen Bühnen auf. In dieser Zeit haben sie ihr Repertoire immer weiter vertiefen können und ihre heutige Klasse als Duo gestärkt. Das Publikum dankte den beiden Musikern mit großem Applaus – ein besseres Dankeschön gibt es für Künstler kaum.