Prinzhöfte Was ging da eigentlich ab, als Oma und Opa noch Kind waren und nach der Schule Zeit zum Spielen hatten? Ohne Gameboy Color, ohne Nintendo DS, ohne PlayStation 4? Sogar noch ohne Carrera-Bahn? Das Harpstedter Klimaschutzprojekt Freiraum zeigte am Montag im Zentrum Prinzhöfte, dass Oma und Opa keine Langeweile haben mussten. „Spiele aus Großmutters Zeiten spielen und herstellen“ hieß dort die Auftaktaktion im „Ferienklimacamp“.

„Wir wollen zeigen, wie wunderbar sich jeder in der Natur die Zeit vertreiben kann“, erklärte Ruth Große-Wilde, die gemeinsam mit Bewegungspädagogin Christa Casper für diesen Tag ein paar alte Spiele ausgewählt hatte. Und sie wollten zeigen, dass das „Zubehör“ für Spiele ohne großen Aufwand in der Natur zu finden ist.

Doch vor dem Start galt es für die acht teilnehmenden Kinder erst einmal, sich untereinander kennenzulernen. Selbstverständlich spielerisch: Aus der Kombination ihres Vornamens und eines Tier- oder Pflanzennamens erhielten jetzt alle Teilnehmer einen Camp-Namen. Ab sofort spielten Neal Nasenbär, Madita Margerite, Miko Maus oder Leonie Löwe mit. Damit sich das jeder merkte, wurde das Gedächtnisspiel „Ich packe meinen Koffer“ so abgewandelt, dass die neuen Namen „saßen“.

Gemeinsam wurden nun Materialien gesammelt – zum Beispiel Weidenstöcke für ein Wurfspiel.

Jede Menge Kastanien und vier Stöcke wurden für das „Anschleichspiel“ gebraucht. Die Spielregeln sind einfach: Eines der Kinder steht mit verbundenen Augen in der Mitte eines Kreises aller Teilnehmer und „verteidigt“ die Stöcke. Wer einen davon mopsen will und sich anschleicht, kann vom Stöcke-Verteidiger mit Kastanien beworfen werden – und muss bei einem Treffer ausscheiden.

Etwas komplizierter war da schon das „Fadenspiel“: Große-Wilde wickelte sich einen Faden kunstvoll um alle Finger, so dass sich ein Muster ergab. Casper „übernahm“ den Faden ebenso kunstvoll – so dass sich ein anderes Muster bildete.

Die Erlebnisse und Erfahrungen, so sagte Ruth Große-Wilde, würden am Ende in einer Wand-Zeitung festgehalten.

Fortgesetzt wird das Ferienklimacamp an diesem Dienstag, 9. Oktober, mit „Naturfarben herstellen und damit Plakate malen & drucken“. Am Mittwoch schließt sich der „Apfeltag“ (mit Ernte und Weiterverarbeitung) an, am Donnerstag der „Kartoffeltag“ (mit Feuer machen, Kartoffeln braten, stempeln und drucken). Alle genannten Kurse sind ausgebucht.