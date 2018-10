Prinzhöfte Das Kultur- und Tagungshaus Mikado, Zur großen Höhe 4 in Prinzhöfte, hat seine Sommerpause beendet – und startet mit Schmackes in den Herbst. An diesem Sonntag, 14. Oktober, steht eine Pilzexkursion im Programm, eine Woche später, am 21. Oktober, ein Konzert des Bremer Jazzchors „Just Friends“. Außerdem weist Mikado-Mitarbeiterin Birgit Blocksdorff schon mal auf den 8. Dezember hin – da wird ein Improtheater-Work-shop angeboten.

Zunächst zur Pilzexkursion. Am 14. Oktober von 11 bis 14 Uhr unternehmen die Pilzexperten Dafni und Michael Toutziardou mit Interessierten eine Pilzwanderung auf der Großen Höhe. Die Dozenten vermitteln Kenntnisse zur Bestimmung von Waldpilzen oder auch über deren Rolle im Naturhaushalt.

Den Teilnehmern wird empfohlen, ein kleines Körbchen und ein Messer mitzubringen, gegebenenfalls etwas zum Notieren. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Die Teilnahme kostet für Erwachsene 15 Euro, für Kinder bis 14 Jahren 7,50 Euro. Treffpunkt ist vor dem Wintergartenbereich des Mikados.

Der Auftritt von „Just Friends“ beginnt am Sonntag, 21. Oktober, um 17 Uhr im Mikado. Die rund 20 Mitwirkenden singen, swingen, jazzen und grooven sich durch ein breitgefächertes Programm, mal besinnlich, mal rockig, mit jazzig-warmem Klang. Andreas Huisgen leitet den Chor.

Der Improtheater-Work-shop am Sonnabend, 8. Dezember, findet von 10 bis 17 Uhr im Mikado statt. Nähere Details hierüber können dort unter Telefon 04224/950 66 in Erfahrung gebracht werden.