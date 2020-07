Projekt: Hans Fangmann im Fokus

Frage: Sie sind seit mehr als 50 Jahren mit Heiner Fangmann befreundet. Kannten Sie auch seinen Vater?

Stephen Kerce: Heiner war der erste Deutsche, den ich kennengelernt habe, als ich 1968 zum Studium an die Universität Göttingen gekommen bin. Leider bin ich seinem Vater nie begegnet. Ich war das erste Mal 1973 zu Besuch in Wardenburg, nachdem der Maler schon 1972 gestorben war. Die Mutter lebte noch, sie habe ich kennengelernt, aber das Haus war nicht so voller Bilder von Hans wie heutzutage bei seinem Sohn.

Frage: Gemeinsam mit Heiner Fangmann haben Sie die Website hans-fangmann.org ins Leben gerufen, auf der die Bilder des Wardenburger Heimatmalers katalogisiert werden. Jetzt haben Sie sich mit Ihrer Kamera auf eine Spurensuche der Fangmann-Motive gemacht. Sie sind Amerikaner, leben in Berlin – was fasziniert Sie so an diesem Heimatmaler?

Stephen Kerce: In Göttingen hat Heiner oft bemalte Postkarten von seinem Vater bekommen. Vielleicht waren diese die ersten Fangmann-Bilder, die ich gesehen habe. Heiner schenkte einem gemeinsamen Freund in Göttingen gelegentlich einige von den Karten. Ehrlich gesagt, war ich damals ein bisschen neidisch darauf. Heute hängen diese Postkarten bei mir an der Wand – ein Geschenk von eben diesem Freund wegen meines Engagements für Hans Fangmann. Die kleinen Geschichten hinter vielen von seinen Werken gehören auch zu den Reizen des Projekts.

Frage: Die Motive heute wiederzufinden, war vermutlich nicht immer einfach. Wie sind Sie vorgegangen?

Stephen Kerce: Wir haben zunächst die Wardenburger Bilder sortiert. Entweder erkannte Heiner das Motiv wieder oder wir haben nach irgendeinem Hinweis auf den Ort gesucht. Manche Bilder waren betitelt oder vom Eigentümer beschriftet. Dann konnte ich recherchieren. Ich war besonders an der Geschichte hinter dem Bild interessiert und an den Details – etwa, wann genau dieser Ort, den Fangmann auf dem Bild festgehalten hat, geändert wurde oder verschwand.

Frage: Wonach haben Sie die Motive ausgewählt, denen Sie nachgegangen sind?

Stephen Kerce: Das Hauptkriterium war natürlich, dass das Bild etwas zeigt, was heute anders ist als früher. Dann musste es möglich sein, heutzutage ein Foto aus einer ähnlichen Perspektive zu machen und darin das Alte mehr oder weniger wiederzuerkennen und mit dem Neuen zu verbinden. Da gab es eine ganze Bandbreite von „wenig verändert“ über „gut in das Moderne integriert“ bis zu „völlig verloren gegangen“.

Frage: Welches der Motive hat sich am wenigsten verändert, welches am gravierendsten?

Stephen Kerce: Der Glockenturm hat sich wohl von allen Motiven am wenigsten verändert. Am stärksten fällt der Unterschied zwischen gestern und heute bei jenen Motiven auf, die komplett verschwunden sind, sodass sich an der Stelle jetzt ein ganz anderes Bild ergibt. Auch von diesen Beispielen zeigen wir einige.

• Die Ausstellung „Wardenburg früher und heute“ musste aufgrund der Corona-Pandemie verschoben werden. Sie wird nun am 14. März 2021 eröffnet.