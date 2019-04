Sage Fast alle Ausgaben seit 1978 vom „Gemeindespiegel der Gemeinde Wardenburg“ sind vorhanden, das Ostfriesland Magazin liegt vollständig vor. Zu finden sind diese Raritäten mit Sammlerwert in der neu eingerichteten Bücherecke in der Pfadfinderbildungsstätte in Sage, Sager Schweiz 16.

Zur Verfügung gestellt hat diese Ersteinrichtung Dirk Faß. „Die Bücher und Zeitschriften stammen alle aus meinem Privatbesitz“, erklärt Faß. Schätzungsweise 400 Werke werden es sein, die bislang in dem Regal zum Schmökern einladen. Eins haben alle gemein: Sie haben einen Heimatbezug. Bis wohin sich diese Heimat erstreckt, ist variabel – bestenfalls handelt es sich um lokale Bücher, doch „wenn es etwas über Sage hinaus geht, ist es auch noch okay“, lächelt Faß, der Archivpfleger der Gemeinde Großenkneten ist.

Auf seine Initiative geht die Einrichtung der Bücherecke zurück. „Dirk Faß hat bei mir angefragt, ob ich nicht wüsste, wo ein Raum geschaffen werden kann, der allen Bürgern offen steht, um sich über ihre Heimat zu informieren“, erzählt Dirk von der Heide. Der Leiter der Pfadfinderbildungsstätte sah diesen Raum in dem frisch renovierten Gebäude an der Sager Schweiz. Nachdem das Bauwerk über zehn Jahre als Lager diente, stehen die Sanierungsarbeiten kurz vor dem Abschluss.

„In den 50er Jahren war hier eine Obdachlosenunterkunft untergebracht“, erzählt von der Heide, „die bringen wir auch jetzt in einem Teil der Räumlichkeiten wieder unter. Der andere Teil soll der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen, für Sitzungen von Bürgervereinen etwa und eben für Kulturelles.“

Zur Zeit ist der große Raum, der die Bücherecke beheimatet noch weitestgehend leer, die Handwerksarbeiten laufen noch. „Wir sind gerade dabei, das hier aufzubauen“, sagt Faß. So dürfe die Bücherecke gerne durch Spenden aus der Bevölkerung weiter wachsen.

Direkt neben der Ecke ist noch Platz in den Regalen. „Hier sollen zukünftig Künstler und Kunsthandwerker aus der Region ihre Kreationen ausstellen“, führt Faß aus. Überdies ist angedacht, die Bücher auch zur Ausleihe freizugeben.

Wer einen Blick in die Bücherecke werfen möchte, die auch eine Reihe der Heimatbeilagen der NWZ aus den 1960er Jahren beheimatet, sollte sich im Vorfeld bei der Pfadfinderbildungsstätte anmelden, denn feste Öffnungszeiten wird es nicht geben. Auch Künstler und Sammler, die der Einrichtung eigene oder gesammelte Werke zur Verfügung stellen möchten, können sich telefonisch melden: Telefon 04435/97 02 35.