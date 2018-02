Hilfe durch Kunsttherapie

Teréz Fóthy studierte Bildende Kunst in Brasilien und machte ihren Bachelor in Grafikdesign in Argentinien. Den Master of Arts schloss sie 2010 an der Uni Oldenburg ab. 2014 folgte ein zweiter Master (Kunsttherapie im Sozialen). Seit 2013 arbeitet sie mit weiblichen Häftlingen in der JU Vechta an Kunstprojekten, die die Stärkung der Frauen zum Ziel haben. Ferner hilft sie Menschen mit Behinderungen als Kunsttherapeutin an der Förderschule Borchersweg.