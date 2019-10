Sandhatten Wenn Johanna Zeul singt, dann schwebt ihre Stimme, manchmal steigt sie auf und fällt ab, kiekst, wirkt mal zerbrechlich, mal unglaublich stark. Das Konzert der Künstlerin, neudeutsch gerne Singer-Songwriterin genannt, war am Samstagabend in der Alten Post ein ganz besonderes.

Kein Mikrofon, kein Verstärker oder sonstige Elektronik, hinter die sich die 37-Jährige verstecken konnte. Über zwei Stunden handgemachte Musik, die Zuhörer nur ein, zwei Armlängen entfernt. Intensiver geht es nicht.

„Schwimm nicht zu weit im dunklen Meer“, singt sie gleich im ersten Lied und verspricht ihrem unbekannten Gegenüber, „Keine Angst, ich rette Dich“. Weiter geht es mit ihr über eine Achterbahn der Gefühle. Die Noch-Wahlberlinerin und Bald-Fischerhuderin malt intensive Bilder menschlicher Beziehungen („Labyrinth“), schafft es, ein Thema wie den Klimawandel in eine Melodie und einen Text zu packen, dass es nie peinlich oder oberlehrerhaft klingt („Eisbär“). Klar, auch der bislang wohl bekannteste Titel „Sandmann“ vom Bundesvision-Songcontest fehlt nicht.

Einfach „Johanna Zeul“ heißt ihre neue, in diesem Jahr erschienene CD, die es nur direkt bei der Künstlerin zu kaufen gibt. Lediglich drei Auskopplungen – neben „Eisbär“ und das an beste Rio-Reiser-Songs erinnernde „Labyrinth“ ist es „Reise zum Mond“ – sind auch auf Streamingportalen zu hören. Aber die CD ist ohne Zweifel die beste Wahl: Das Cover, die Zeichnungen, alles hat die Künstlerin selbst gestaltet. Alle Lieder, Text und Musik selbst geschrieben, mit Gitarre und Keys eingespielt – unterstützt vom Kontrabassisten Masataka Koduka und der menschlichen Beatbox Kays Elbeyli. „Du wirst mich nicht vergessen“, singt Johanna Zeul in ihrer Zugabe. Das werden ihre Zuhörer in Sandhatten mit Sicherheit nicht.

