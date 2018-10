Sandhatten Mit Zufällen im Leben ist das so eine Sache. Nicht immer bringen sie etwas, das den Betroffenen Freude bereitet. Doch es gibt sie natürlich: wirklich glückliche Fügungen. Solch eine war es, als vor einigen Jahren Karl Neukauf in Berlin-Kreuzberg eine Wohnung bezog. Ingolf Krukowski, der eine Etage drunter wohnte, erinnert sich: „Abends hörte ich plötzlich Klavierakkorde von oben. Da hab’ ich einfach mit meinen Drums geantwortet.“

So lernten sich die beiden Musiker kennen und sind mittlerweile Freunde. Gemeinsam auf Tour gehen sie allerdings erst seit kurzem. Das Konzert am Samstagabend in der Alten Post Sandhatten bewies, dass das eine wirklich gute Idee ist. Die rund 30 Zuhörer kamen so in den Genuss eines wunderschönen, intensiven Konzerts in Wohnzimmeratmosphäre. Karl Neukauf (Gesang, Keyboards, Gitarre) und Ingolf Krukowski (Drums, Percussion und – sogar gleichzeitig! – Steel Guitar) erschufen die Illusion, einer Band mit mindestens drei, manchmal sogar vier Musikern zuzuhören.

Neukauf komponiert und textet seine Lieder selbst und hat sichtlich Spaß am Spiel mit den Musikstilen – von Polka bis Foxtrott. Genaues Zuhören lohnt sich, denn der 36-jährige Wahlberliner – aufgewachsen ist er in Kassel – kommt auch bei Worten nicht mit dem Holzhammer daher. Die tiefere Bedeutung mancher Geschichte, die er mit seiner tiefwarmen Stimme erzählt, offenbart sich erst kurz vorm Schlussakkord („Sag, wo bist Du?“).

An einer klaren Haltung fehlt es nicht. Neukauf bezieht klar Stellung gegen Fremdenfeindlichkeit und allzu einfache Schuldzuweisungen. „Der falsche Feind“ aus seinem neuen Album, das in diesem Monat offiziell veröffentlicht wird, ist da ein besonders hörenswertes Beispiel. Stark ist der Liedermacher und Sänger aber auch, wenn es darum geht, allzu Menschliches, Euphorie oder Verlust, in Bilder und Stimmungen zu wandeln („Hoftheater“).

Nach Karl Neukauf – Das Album (2010), Blaue Erbsen (2012) und Papperlapapp (2015) erscheint nun also „Hinter Geranien und Gardinen“ – Live im Nordwesten noch an folgenden Tagen zu hören: Dienstag, 2. Oktober, 20 Uhr auf Wangerooge, Café Famoos; Donnerstag, 4. Oktober, 20 Uhr in Worpswede, Der Club und Freitag, 5. Oktober, 20 Uhr in Delmenhorst, Musikhaus Spula.