Sandkrug Um einen Weihnachtsmarkt zu organisieren, braucht es nicht nur genügend Personen und die richtigen Ideen. Vor allem braucht es Ausdauer und Zeit, wie Carsten Westdörp vom Organisationsteam von „Zauberhaftes Sandkrug“ weiß: „Zuhause liegen bei mir noch alle Lichter und Kabel, das muss noch gesäubert werden“, erzählt er und fügt hinzu: „Das, was am meisten Arbeit macht, sehen die Besucher nicht. Vor- und Nachbereitung kostet am meisten Zeit.“ Aber es habe sich gelohnt, wie er mit Stolz erzählt. Denn die zweite Ausgabe des Weihnachtsmarktes im Waldpark in Sandkrug, die am vergangenen Wochenende über die Bühne ging, lief noch ein bisschen besser als die Premiere im vergangenen Jahr. Zusammen mit Britta Riemann, Marina Franz und Michael Schulte hatte sich Westdörp um die Details gekümmert.

Waldpark hat besonderes Flair

Schon in den Jahren zuvor habe es einen Markt auf dem Auvers-le-Hamon-Platz gegeben. „Aber der Platz hat nicht so viel Charme. Jetzt ist die Stimmung eine andere. Die Beleuchtung in dem ansonsten dunklen Wald erzeugt ein ganz besonderes Flair“, so Westdörp. Beitragen würden dazu auch die Hütten. „Zwölf Stück wurden angeschafft, jetzt passt das Erscheinungsbild optisch einheitlich zusammen.“ Verwaltet werden die Buden vom Kultur- und Tourismusverein der Gemeinde. Von 16 bis 22 Uhr konnten sich am Samstag die Besucher im Wald tummeln.

„Sweet Chili“ lockte Besucher

„Gefühlt war mehr los als in 2018“, sagt Westdörp. Der Platz sei gut gefüllt gewesen. Angelockt hatte sicherlich auch die Sandkruger Band Sweet Chili, die weihnachtliche Songs zum Besten gab. Und die Aussteller? „Ich glaube, die waren durchweg zufrieden. Teilweise war schon Samstag einiges verkauft.“

Fürs kommende Jahr hat das Organisationsteam wichtige Punkte auf der To-do-Liste vermerkt: „Wir hatten ein paar Mal kurz Stromausfall“, berichtet Westdörp. Die Gründe waren schnell gefunden. „Einmal war es eine Lichterkette, die nicht für den Außengebrauch geeignet war und dann war eine Sicherung rausgeflogen.“ Die Verantwortlichen haben nicht lange gefackelt und die Stromleitungen direkt in den Kasten geleitet. „Da wissen wir, wo wir noch mal nachlegen müssen“, macht Westdörp klar. Denn, da ist sich das Orga-Team einig: „Wenn nichts dazwischen kommt, wird es auch in 2020 ein zauberhaftes Sandkrug geben.“

Glücklich wären die Verantwortlichen, wenn sich noch einige Menschen finden würden, die bei der Planung und Umsetzung helfen. „Nach dem Markt ist schließlich vor dem Markt“, so Westdörp. Schon im Januar starten die Vorbereitungen für 2020.