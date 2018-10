Sandkrug /Dingstede Nur noch drei Wochen bis zur Neuauflage der Sandkruger Osenfestspiele: der richtige Zeitpunkt, die Hauptpersonen des Kleinkunstwettbewerbs noch einmal genauer unter die Lupe zu nehmen. Den Anfang macht heute die einzige weibliche Bewerberin, Liza Kos.

Kos trat 2011 als Sängerin und Liedermacherin zum ersten Mal ins Rampenlicht. Dabei entwickelte sie Schritt für Schritt ihr humoristisches Talent weiter. Ab 2013 begann sie, sich mit Auftritten als Musik-Comedian in Aachen und Umgebung einen Namen zu machen. Ihr Markenzeichen ist ihre große Wandlungsfähigkeit. Überzeugend tauscht sie Kulturkreis und Sprache.

Im Mai 2015 folgte die ausverkaufte Premiere ihres Comedy-Soloprogramms „Was glaub‘ ich, wer ich bin?!“. Seit dem ist sie überall in Deutschland mit Soloprogramm und Kurzauftritten unterwegs.

Vorverkauf läuft gut Premiere: In diesem Jahr haben sich der Kultur & Tourismus Hatten e.V., der Dingsteder Krug und die Osenzwerge GbR als Veranstalter zusammengefunden, um „dieses niveauvolle zweitägige Festival stemmen zu können“, heißt es. Der Vorverkauf für die Kleinkunstgala (Freitag, 2. November, 19.30 Uhr, 25 Euro) und den Osen-Festball (Samstag, 3. November, 19.30 Uhr, 12/14 Euro VVK/Abendkasse) läuft gut. Osenfestball: Der ganze Dingsteder Krug, Kimmer Straße 1, wird „bespielt“: der große Saal, die Bar und die Lounge mit ihren Kaminfeuern. Und es gibt Tanzpausen. Damit der gesellige Schnack nicht zu kurz komme, so die Veranstalter.

Liza Kos ist eine Gewinnerin. Zu den Preisen, die sie sammelte, zählen der Kleinkunstpreis Ostfriesland 2016, der Comedy Slam Trier, die „Frischfleisch Comedy Show 2015“ und der Preis der Offenen Bühne in Erkelenz 2015.

Wie es in ihrem Leben nach dem Auftritt in Dingstede weitergehen wird, davon hat die 37-Jährige ganz konkrete Vorstellungen: „2020: Ich bin berühmt in ganz Deutschland, spiele jede Woche zwei ausverkaufte Solokonzerte, gründe darüber hinaus eine Band, schreibe einen Welthit. 2025: Ich schreibe mein fünftes Buch fertig, habe passives Einkommen und kann endlich Psychologie studieren.“

Mehr Infos unter www.youtube.com/user/lizushadierussin