Sandkrug Große Veranstaltungen lassen sich nicht aus dem Handgelenk heraus organisieren. Ein halbes Jahr vor dem Hatter Familienfest hat deshalb schon einmal ein Planungstreffen stattgefunden.

Die erste Zusammenkunft der Organisatoren wird gleichzeitig wohl auch die letzte in dieser großen Runde sein. Für das insgesamt 9. Sandkruger Familienfest, das am Sonntag, 3. Juni, über die Bühne gehen wird, sind nämlich bereits die Eckpfeiler gesetzt worden. „Alle sind sehr tatendurstig“, freut sich Hauptorganisator und Initiator Ilan Harde.

Termin vor den Ferien

Der Termin – 3. Juni, 11 bis 18 Uhr auf dem Auvers-le-Hamon-Platz – liegt außerhalb der Sommerferien. Wie auch im Vorjahr soll es wieder eine große Tombola geben. „Allerdings noch größer als im Vorjahr“, kündigt Harde an. Wiederholt wird auch das Rudelsingen. Allerdings soll versucht werden, die Texte der Lieder im Vorfeld zu verteilen, damit noch kräftiger mitgesungen werden kann. Aus der Hebbelstraße kommt auf jeden Fall der Kita-Chor.

Familienfest hat viele Unterstützer Die Liste der Unterstützer des Familienfestes ist beeindruckend lang und zeigt, wie gut verwurzelt die Veranstaltung in Sandkrug und Umgebung ist. Es machen mit: • die kommunalen Kindertagesstätten Hebbelstraße, Gartenweg, Alte Dorfschule und die Ev. Roseggerstraße, • die Grundschule Sandkrug und die Waldschule Hatten, • die Malteser Sandkrug, die Jugendfeuerwehr, die Freiwillige Feuerwehr, die TSG Hatten-Sandkrug, Schwarz-Weiß Oldenburg sowie der Präventionsrat der Gemeinde Hatten.

Hauptsponsor der Großveranstaltung ist wie in den Vorjahren die Firma Turm Sahne. Als Co-Sponsor mit im Boot: die Landessparkasse zu Oldenburg. Die Flying Disco von René und Alexander Lüschen unterstützt wie schon in den Vorjahren zuverlässig das Event. Schirmherr der Veranstaltung wird Hattens Bürgermeister Christian Pundt, der darüber hinaus über einen eigenen Programmbeitrag nachdenken soll. Live-Musik gehört zum Sandkruger Familienfest zum guten Ton dazu. Mit der Band Radau ist es Organisator Harde gelungen, einen „Top-Act“ zu verpflichten. Anders als der Name vermuten lässt, hat sich die seit 17 Jahren aktive Band durch Auftritt u.a. im Kinderkanal und in WDR-Produktionen einen guten Namen gemacht. Radau macht Rockmusik für Kids und deren Eltern. Die Musiker spielen alles, nur keine Blockflöten, so das Versprechen.

Das Drumherum bastelt der Sandkruger Ilan Harde in den kommenden Wochen und Monaten zusammen. Mit im Boot ist wieder das Unternehmen Full Event, das seine großen aufblasbaren Elemente für die Spiel- und Kletterlandschaft beisteuert..