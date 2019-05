Sandkrug Zehn Jahre Familienfest in Sandkrug – Das soll mit einer Jubiläumsparty am Samstag, 15. Juni, ab 20 Uhr gebührend gefeiert werden. Es gibt Livemusik mit den „Stars like us“ aus Holland: Gerrit Schulting (Gesang), Mark Jonk (Gitarre), Yvo Wolfsbergen (Bass/Gesang), Walter Gieling (Schlagzeug).

Die Band „Stars like us“ ist seit vielen Jahren auf diversen Festivals und Veranstaltungen ein Garant für stimmungsvolle Rockklassiker. Familienfestorganisator Ilan Harde hatte sich selbst im Juli 2018 auf dem Ijsselmeer Open Air von den Qualitäten überzeugen können und die Band nach ihrem Auftritt gleich für das Familienfest 2019 nach Sandkrug verpflichtet. Die Band wird an diesem Abend viele altbekannte Rockklassiker, z.B. von AC/DC, Bob Dylan, Bryan Adams, Led Zeppelin, Guns n´Roses, Pink Floyd, Rolling Stones, Gary Moore, Queen uvm. präsentieren.

Neben der Live-Musik wird die Flying Disco Hatten mit Alex und Rene Lüschen den Abend mit stimmungsvoller und tanzbarer Musik abrunden. „Die Flying Disco Hatten wird an diesem Abend als treuer Wegbegleiter des Familienfestes auch wieder „Stimme und Technik“ kostenlos zur Verfügung stellen“, so Harde. Der Getränkeausschank zu günstigen Preisen, wird durch die Freiwillige Feuerwehr Sandkrug sichergestellt – sämtliche Einnahmen kommen auch der Feuerwehr zugute.

Bei schlechtem Wetter werden Zelte aufgestellt. „Durch das Sponsoring der Firma Wellmann aus Sandkrug ist der Eintritt für alle Besucher kostenlos und somit hoffen wir, mit vielen Gästen die Jubiläumsparty feiern zu können“ , so die Organisatoren der Jubiläumsparty. Am Sonntag, 16. Juni, ist das Familienfest dann von 11 bis 18.30 Uhr mit einem breitgefächerten Familienprogramm geöffnet.