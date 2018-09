Sandkrug Für seine 28-jährige Arbeit als Dirigent des Posaunenchors Sandkrug ist Helmut Förster mit der Ehrenmitgliedschaft ausgezeichnet worden. Der Sandkruger erhielt Urkunde und Glückwünsche während eines Konzertes, mit dem der Posaunenchor sein 90-jähriges Bestehen feierte.

Ein herzliches Dankeschön erhielt auch die aktuelle Dirigentin Susanne Herzer, die 2015 Försters Nachfolge antrat. Laudator Rudolf Johanning erinnerte in seiner Ansprache u.a. an die Gründungsmitglieder Johann Gerken und Wilhelm Dahlmann, deren Söhne Werner Gerken und Willi Dahlmann seit 70 Jahren aktiv im Chor sind.

Von 1928 bis jetzt 2018 hatte der Posaunenchor 14 Dirigenten und eine Dirigentin, gemeinsam begleitete man zwölf Pastoren und zwei Pastorinnen während deren Dienstzeit in Sandkrug. Johanning erinnerte daran, dass der Posaunenchor in 90 Jahren seines Bestehens unzählige Veranstaltungen, Übungsstunden, Jubiläen, Gottesdienste, Konfirmationen, Trauerfeiern, Volkstrauertage sowie Einweihungen von Kirchen und Denkmalen musikalisch begleitet hat. Drei Daten hob er hervor: 1946 – das Jahr des ersten Gottesdienstes in der neu renovierten Kirche in Kirchhatten; 1948 – an jedem letzten Sonntag im Monat wurde für die Heimkehrer aus der Kriegsgefangenschaft zur Begrüßung vor der Kapelle in Sandkrug geblasen und 2006 – das Jahr des 150-jährigen Geburtstags von Johannes Kuhlo, dem Gründungsvater der Posaunenchorbewegung in Deutschland.