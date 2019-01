Gemischter Chor wählt Vorstand

Sandkrug Der Gemischte Chor Sandkrug trifft sich am Donnerstag, 24. Januar, 19.30 Uhr im Albert-Schweitzer-Haus in Sandkrug, Bahnhofstraße 14, zur Jahreshauptversammlung. Eingeladen sind alle aktiven und passiven Mitglieder des Chores. Auf der Agenda stehen u. a. Ehrungen langjähriger Mitglieder und Vorstandswahlen. Wer gerne singt, ist herzlich eingeladen zu den Proben, immer donnerstags von 20 bis 22 Uhr im Albert-Schweitzer-Haus, zu kommen. Der Zeitpunkt für Neueinsteiger ist ideal, da gerade mit der Vorbereitung eines Konzertes am 28. Februar – gemeinsam mit dem Vokalensemble Harmonie aus Petersburg – begonnen wird.

