Kirchenchor: Gottesdienst in Sandkrug fällt aus!

Oldenburg

Vorratskäufe In Oldenburg Edeka beschränkt Warenverkauf

Der Einzelhandelskonzern Edeka reagiert mit einer Verkaufsbeschränkung auf Lieferengpässe. Zucker, Mehl, H-Milch und andere Produkte wurden am Samstag im Markt an der Ziegelhofstraße in Oldenburg nur noch in begrenzten Mengen verkauft.