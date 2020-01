Sandkrug /Kirchhatten Briefmarken sind Alltagsgegenstände, werden heutzutage meist nicht einmal wirklich beachtet – Hauptsache, die Cent-Zahl stimmt. Aber Marianne Leidenroth weiß, dass das mal anders war, denke man nur einmal an die Sammelalben älterer Menschen. Deshalb hat die 58-Jährige den kleinen dünnen Papierquadraten ihre ganze Aufmerksamkeit geschenkt. Herausgekommen ist die Ausstellung „Aus dem Album an die Wand“, zu sehen ab Donnerstag, 9. Januar, im Rathaus in Kirchhatten.

Zwei Jahre lang hat Marianne Leidenroth an ihren Werken gefeilt. „Das ist natürlich viel zu wenig“, sagt sie und lacht. Besonders in den letzten Wochen wurde es stressig – Advents- und Weihnachtszeit, Silvester, „ich bin zu nichts gekommen“, sagt Leidenroth. Und deshalb ging es dann in der ersten Januar-Woche richtig rund. „Bis nachts habe ich gesessen und die Objektschilder vorbereitet. Aber nun ist alles fertig.“ Sie blickt zufrieden auf die übrig gebliebenen Reste in ihrer Wohnung. Die, die es nicht in die Ausstellung geschafft haben. Darunter auch ein Werk, an dessen Rand Muscheln kleben. „Das Papier hatte sich nach dem Aufkleben gewellt, mit dem Kunstsand und den Muschelhäusern habe ich versucht, es zu kaschieren.“ Sie habe generell viel ausprobieren müssen. „Es war wie puzzeln – aber ohne Vorlage.“

Den Wunsch, etwas mit Briefmarken zu kreieren, hegt Marianne Leidenroth schon bestimmt seit 20 Jahren, sagt sie, wenn sie zurückdenkt. „Immer, wenn ein Brief kam, habe ich die Marke ausgeschnitten und in eine Box gelegt.“ Das erste Werk entstand im Jahr 2015, „das mit den Blumen.“ Als der Termin für die Ausstellung im Kirchhatter Rathaus im Kalender stand, war klar: Jetzt wird es ernst. Dann habe sie Nachbarn und Freunde um Unterstützung gebeten, in der Hoffnung, immer mehrere Marken einer Sorte zusammenzubekommen. „Und irgendwann quoll die Box über, ich wollte aufräumen. Seitdem klebe, schneide, bastle ich“, sagt die 58-Jährige fröhlich. Die Briefmarke als Objekt finde sie einfach spannend: „Sie werden irgendwann aussterben. Fast niemand schreibt mehr Briefe. Meine Ausstellung ist vielleicht der letzte Aufschrei der Briefmarke.“

Leidenroths Ziel im Vorhinein der Ausstellung stand fest: „Ich wollte möglichst kein Geld ausgeben.“ Also habe sie geschaut, welche Bilderrahmen sie nicht mehr benötige und auch nochmals Nachbarn um Hilfe gebeten. Seit 30 Jahren lebt sie in Sandkrug, eine funktionierende Nachbarschaft ist in solchen Belangen Gold wert.

Zu guter Letzt brauchten die Werke noch Namen: „Manchmal ist es mir gelungen, etwas Passendes zu finden. Manchmal eher nicht. Da müssen die Besucher dann selbst kreativ werden“, schlägt die Künstlerin vor.