Sandkrug /Kirchhatten Es fühlt sich ein bisschen wie Weihnachten an. Die Gemeinde Hatten hat gleich vier weitere Zuschussanträge vom Amt für regionale Landentwicklung bewilligt bekommen. Zwei betreffen den Sportplatz zwischen dem Sportzentrum der TSG Hatten-Sandkrug und der Waldschule, ein dritter den dringend sanierungsbedürftigen Vorplatz an der Schultredde und der vierte die Umgestaltung des Kirchhatter Marktplatzes im Zuge der neuen Ortsdurchfahrt (Kreisel und Nebenanlagen).

Im Unterschied zu Weihnachten muss der Beschenkte in diesem Fall allerdings auch selbst gehörig in die Tasche greifen: Für den Sportplatz (neue Tartanbahn, zusätzlicher kompakter Kunstrasenplatz, zwei multifunktionale Spielfelder) gibt es insgesamt Zuschüsse von 1 Million Euro, 370 000 Euro muss die Gemeinde zusätzlich investieren. Für den Vorplatz der Waldschule fließen 892 000 Euro (Hatten: 330 000 Euro) und für den Marktplatz in Kirchhatten 686 000 Euro (Hatten: 253 000 Euro). Macht insgesamt eine Fördersumme von fast 2,6 Millionen Euro, bei einem Gesamtinvestitionsvolumen von 3,5 Millionen Euro.

Die schriftlichen Bescheide aus der Behörde liegen der Gemeinde zwar noch nicht vor, aber die mündliche Zusage ist fast genauso viel wert. „Wir werden in diesem Jahr zumindest die komplette Auftragsvergabe in die Wege leiten“, kündigt Bürgermeister Christian Pundt an. Die Gemeinde Hatten ist damit 2018 im Bereich der Dorfentwicklung die Kommune mit der höchsten Fördersumme in ganz Niedersachsen. Insgesamt wurden 15 Förderanträge bewilligt, mehr als ein Viertel geht an Hatten.

Die Resonanz seitens der Waldschule und der TSG ist verständlicherweise sehr positiv. „Wir freuen uns riesig über die Erweiterung der ohnehin schon tollen Sportanlage“, sagt Konrektor Hans-Gerd Cordes. Neben dem regulären Sportunterricht, den Wahlpflichtkursen Sport werde insbesondere der Ganztagsunterricht von vielfältigen weiteren Angebotsmöglichkeiten profitieren und weitere Anreize zum Sporttreiben ermöglichen.

„Eine alte Forderung an den TSG-Vorstand wird endlich wahr“, sagt König-Kruse. Bereits 1995 hatte er als Leichtathletik-Abteilungsleiter als langfristiges Ziel eine Kunststoffbahn vom damaligen Vorstand gefordert. Von der Neugestaltung des Vorplatzes werden auch das Hallenbad und die TSG profitieren. Hier eine Übersicht der geplanten Maßnahmen:

• der Busparkplatz wird übersichtlicher gestaltet

• die Metallzäune im Wartebereich sind nicht mehr zeitgemäß und verschwinden

• vorm Hallenbad entstehen neue Stellplätze für Fahrräder

• der gesamte Bereich wird barrierefrei gestaltet, die Grünanlagen werden verschönert

• es gibt neue Lehrerparkplätze

• ein kombinierter Fuß- und Radweg führt entlang der Schultredde

• eine Ladestation für E-Bikes soll umweltfreundliche Mobilität fördern.

