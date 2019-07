Lesefieber in beiden Büchereien

Sandkrug /Kirchhatten Die Bibliotheken der Gemeinde Hatten – Peter-Suhrkamp-Bibliothek Kirchhatten und Gemeindebibliothek Sandkrug – bieten in den Sommerferien eine Lesefieber-Aktion an. Daran teilnehmen können Kinder der zweiten bis vierten Klassen mit einem gültigen Bibliotheksausweis.

Ab sofort liegen die Bücher zur Ausleihe bereit. Die teilnehmenden Kinder müssen in den Ferien mindestens drei Bücher gelesen haben und bei der Rückgabe, bis spätestens 20. August, in der jeweiligen Bibliothek kurz den Inhalt des gelesenen Buches wiedergeben. Wer das schafft, nimmt nach den Sommerferien an einer Preisverlosung teil.

Die Peter-Suhrkamp-Bibliothek Kirchhatten hat am 4. und 5. Juli geöffnet und danach in den Sommerferien nur jeden Freitag von 10 bis 12 Uhr. Die Gemeindebibliothek Sandkrug hat in den Sommerferien ab 4. Juli nur jeden Donnerstag von 9 bis 12 Uhr und von 16 bis 19 Uhr geöffnet.

Ab 15. August haben beide Bibliotheken wieder zur regulären Zeiten geöffnet.