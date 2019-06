Sandkrug Draußen vor dem Albert-Schweitzer-Haus steht Amer Hame mit den anderen Männern. Die Holzkohle im kleinen Standgrill beginnt langsam zu glühen. Es wird Zeit, die Fleischspieße auf den Rost zu legen.

Drinnen in der Küche des Gemeindehauses legen drei Frauen – Mayada, Schirin und Kauser – letzte Hand an die Salate an. Der lange Tisch im Eingangsbereich ist schon so voll, dass ein Beistelltisch auf Rollen weitere Salate, Kuchen und Nachspeisen aufnehmen muss. Das Zuckerfest des Sandkruger Flüchtlingstreffs, es kann beginnen.

Süßes für die Kinder

Mahvash Gharib Docheghaei, die Initiatorin des Treffs, in dem seit fünf Jahren geflüchtete Menschen zusammenkommen, erinnert in ihrer kurzen Ansprache an die etwa 30 Zuhörer nicht nur an das Ende des Ramadan, sondern auch die nicht selbstverständliche Bereitschaft der Ev. Kirchengemeinde, ihr Haus für Andersgläubige zu öffnen. Und: „Lasst uns auch daran denken, dass es viele arme Menschen in der Welt gibt, die hungern müssen“, sagt sie.

Das Zuckerfest, es ist zugleich auch ein Fest des Fastenbrechens (Eid al-Fitr), mit dem Muslime weltweit den Fastenmonat Ramadan beenden. Je nach Land und Region kann es zwei bis drei Tage dauern. Seinen Namen trägt es, weil z. B. in der Türkei die Kinder an diesem Tag Süßigkeiten geschenkt bekommen.

Hier in Sandkrug, so scheint es, geht alles eine Nummer kleiner zu. Gegessen wird mit Genuss, aber nicht im Übermaß. Das hängt auch damit zusammen, dass längst nicht alle sich während des Fastenmonats konsequent tagsüber in Enthaltsamkeit geübt haben. Viele winken auf Nachfrage ab. „Es ist wie in anderen Religionen: Manche glauben halt sehr fest, andere weniger“, meint einer der Tischgäste.

Das heilige Buch des Islam, der Koran, verlangt von gläubigen Moslems fünf Dinge: Das Bekenntnis zu Allah und Mohammed, das fünfmalige Gebet, die Pflicht zur Almosengabe, die Wallfahrt nach Mekka und das Fasten im Ramadan.

Wecker klingelt um 3 Uhr

Eine junge Frau, die letzteres tatsächlich auf sich genommen hat, erzählt: „Das Frühstück steht schon auf dem Tisch, lange bevor es hell wird.“ So gegen 3 Uhr habe ihr Wecker geklingelt. Auch wenn es schwer fiel, unterbrach sie ihren Schlaf für etwa eine halbe Stunde. „Man ist schnell so viel man kann und trinkt vor allem viel, denn zwischen der Morgendämmerung und Sonnenuntergang gibt es sonst nichts zu essen und zu trinken.“

Das Wachwerden ist nur die Hälfte des Problems. Fast noch schwieriger, ist es, hinterher schnell wieder Schlaf zu finden. Ein für die wenigen deutschen Gäste nicht erkennbarer Grund, dass viele der Erwachsenen abwinken, ist aber ein anderer. Mahvash Gharib Docheghaei: „Längst nicht alle hier sind Muslime. Es machen auch Jesiden bei der Feier mit, weil sie sich bei uns so gut untereinander verstehen. Ist das nicht bemerkenswert? In anderen Ländern kämpfen sie gegeneinander.“

Das Zuckerfest fällt in diesem Jahr fast zeitgleich auf das Pfingstfest der Christen. Das ist nicht immer so. Weil der Termin für den Ramadan nach dem Mondkalender berechnet wird, verschiebt sich der Zeitpunkt in jedem Jahr um elf Tage nach vorn, in Schaltjahren um zwölf. 2020 findet das Fastenbrechen deshalb vom 24. Mai bis zum 26. Mai statt.

Im Sandkruger Treff wird es auch in Zukunft gemeinsame Feiern geben – so wie schon seit Jahren das Nikolausfest. Ganz nach dem Gedanken, dass jede Kultur von einer anderen etwas über das Zusammenleben lernen kann.