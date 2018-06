Sandkrug Am Samstag, 16. Juni veranstaltet die Gemeinde Hatten in Kooperation mit der TSG Hatten-Sandkrug ein Konzert im TSG-Forum, Schultredde 17 in Sandkrug. Um 20 Uhr geht es los mit der plattdeutschen Rock-Pop-Band „Die Tüdelband“ aus Hamburg: Mire Buthmann (Songwriting, Gesang, Gitarre, Akkordeon), Malte Müller (Schlagzeug, Gesang).

Mire Buthmann, in der Nähe von Bad Segeberg aufgewachsen, übersetzt Texte ins Plattdeutsche und schreibt eigene. Sie ist ausgebildete Pianistin und Kirchenmusikerin für Populärmusik.

„Die Tüdelband“ gründete sich 2009. Es folgten zahlreiche Konzerte, unter anderem beim Platt-Art-Festival im Oldenburgischen Staatstheater. Mit „Sommerkinner“ veröffentlichte das Duo 2014 ihre vierte CD.

Der Eintritt zu diesem Konzert beträgt im Vorverkauf 9 Euro € und an der Abendkasse 11 Euro€. Karten gibt es im Rathaus Kirchhatten oder im Bürger-Servicebüro Sandkrug. Der Veranstaltungsort ist barrierefrei. Einlass ist ab 19 Uhr, für das leibliche Wohl wird gesorgt. Es gibt ein Vor- und Pausenprogramm.