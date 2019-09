Sandkrug /Oldenburg Der Nabu Hatten nimmt auch an der nächsten Demo von „Fridays for Future“ teil. Am Freitag findet die Abschlussdemonstration in Oldenburg statt. Beginn ist um 12 Uhr vor dem Bahnhof in Oldenburg.

Der Nabu Hatten werde sich mit seinen Mitgliedern und Freunden an der Demonstration beteiligen, kündigt Nabu-Sprecher Wolfgang Riemer an. Da die Parkplätze knapp werden könnten, treffen sich die Teilnehmer am Bahnhof Sandkrug, wo der Zug um 11.20 Uhr abfährt oder vor dem Rathaus in Kirchhatten, wo ein Bus um 10.56 Uhr nach Oldenburg startet.

Treffpunkt aller „Nabus“ aus Oldenburg und umzu ist am Bahnhof vor dem Restaurant „Klinkerburg“. Der Demonstrationszug, an den sich der Nabu mit Bannern und Transparenten anschließt, zieht zur Abschlusskundgebung zum Schlossplatz, wo die Naturschützer einen Infostand aufbauen. Riemer: „Eine zahlreiche Teilnahme ist wichtiger denn je. Wir können es nicht bei den ergreifenden Worten von Greta Thunberg vor der UN-Klimakonferenz belassen. Zu den Beschlüssen des Klimakabinetts der Bundesregierung können einem nur die Worte von Greta Thunberg einfallen: „Wie könnt Ihr es wagen?“