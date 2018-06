Sandkrug Mit den Proben hat die Musiktheatergruppe Sandkrug/Wardenburg nach den Sommerferien in 2017 begonnen – jetzt wird es ernst. Am Sonntag, 10. Juni, um 16 Uhr feiert das Musical „Rotasia – Eine Geschichte aus dem Morgenland“ seine Premiere.

Die Rolle der Prinzessin Sherin spielt Nicole Moor, die des Königs von Rotasia Jantje Waje. Beide kommen aus Sandkrug und haben schon in den letzten Jahren mitgespielt. „Insgesamt sind es in diesem Projekt zehn Jugendliche aus Sandkrug, Kirchhatten und Wardenburg, die mitwirken“, verrät Sarah Rodehau. Neben ihr haben in den zurückliegenden Monaten Kim-Laura von Harten und Christoph Schmidt dafür gesorgt, dass das Stück jetzt aufgeführt werden kann – alles rein ehrenamtlich. „Seitdem proben wir mit den Kindern einmal die Woche, zum Ende kamen eine Übernachtungsprobe sowie Wochenendproben und ein kurzer Auftritt im Familiengottesdienst hinzu“, erzählt Sarah Rodehau.

Das Musical ist geeignet für Kinder und Jugendliche im Alter ab sechs Jahren. Seine Geschichte handelt von Prinzessin Sherin von Rotasia, die ziemlich aufgewühlt ist. Sie hat ein Buch gefunden, das von „den Ländern der Welt“ erzählt.

„Rotasia“ erzählt von alten Ängsten und neuen Freunden, von großen Träumen und kleinen Schritten, vom Mut, etwas Neues zu wagen. Die Musiktheatergruppe möchte den Zuschauern zeigen, wie aus Fremden Freunde werden. Reservierungen für die Veranstaltung nimmt Sarah Rodehau (sarah@rodehau.eu) entgegen. Auch spontane Besucher sind willkommen. Der Eintritt ist für alle Zuschauer frei.

• Weitere Termine in der Kirchengemeinde: Samstag, 9. Juni, 15 Uhr, Kinderkirche, danach „Sommerolympiade“; Sonntag, 10. Juni, 10 Uhr, Gottesdienst mit den alten und neuen Kirchenältesten und dem Kreuzkirchenquartett.