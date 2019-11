Sandkrug Begeistert von den vielen Gästen beim Königsball zeigte sich der Vorsitzende des Sandkruger Schützenvereins, Benjamin Stanke, am Samstagabend in der Schützenhalle Streekermoor. Er begrüßte neben befreundeten Vereinen aus Kirchhatten, Munderloh, Tweelbäke, Wardenburg und Huntlosen sowie Bümmerstede-Kreyenbrück Bürgermeister Dr. Christian Pundt und Vertreter des Orts- und Bürgervereins, der Dorfgemeinschaft Streekermoor, des Männergesangvereins „Geselligkeit“ und der Feuerwehr. Der Vorsitzende freute sich, dass der Verein wieder unter den Klängen des neuformierten Musikzuges unter Leitung von Tambourmajor Maurice Symmank in die Halle einmarschieren konnte. Gemeinsam mit Gesamtsportleiter Nicky Stötzer und Vorstandsmitglied Tanja Waje bedankte sich Stanke beim scheidenden Königshaus für das Engagement im vergangenen Jahr.

Sodann erfolgte die mit Spannung erwartete Proklamation des neuen Königshauses. Jugendkönigin wurde Pia Gercken, ihre Adjutanten sind Annemarie Schröder und Lina Becker. Königin der Junioren wurde Lara Einemann, die von Maurice Symmank als 1. Adjutant und Saskia Mählmann als 2. Adjutantin begleitet wird.

Mit besonderer Spannung wurde der Bekanntgabe der ersten Königin des Sandkruger Schützenvereins entgegengefiebert, denn jahrzehntelang wurde „nur“ die „Damenbeste“ proklamiert. Das behagte der weiblichen Mitgliedschaft nicht besonders. Die Frauen hatten auf der Jahreshauptversammlung den Antrag gestellt, diesen Titel für das weibliche Königshaus in „Königin“ umzubenennen. Mit großem Jubel wurde Dörthe Schultz-Behrens jetzt zur neuen und damit offiziell ersten Sandkruger Königin berufen. Ihre Ehrendamen sind Nicole Carstens und Birgit Görtelmeyer.

Weiterer Höhepunkt war die Proklamation des Schützenkönigs. Nachdem der Vorsitzende Benjamin Stanke als 1. Adjutant und Andreas Schneider als 2. Adjutant ihre Insignien erhalten hatten, wurde Ralf Behrens vor die Front der angetretenen Schützen gebeten und erhielt von Nicky Stötzer und Tanja Waje die Königskette umgehängt.