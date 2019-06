Sandkrug Das Mittelalter erlebbar machen Ende Juni zahlreiche Aussteller und Handwerker in Sandkrug. Am Samstag, 29. Juni, und Sonntag, 30. Juni, veranstaltet der Verein „Kultur & Tourismus Hatten“ in Kooperation mit der Gemeindeverwaltung Hatten ein mittelalterliches Treiben mit Musik im Sandkruger Waldpark.

An beiden Tagen wollen sich dort Stände mit mittelalterlicher Ausstrahlung präsentieren, heißt es im Veranstaltungshinweis der Gemeinde Hatten. Die Besucher können Handwerkern bei der Arbeit zusehen, Krämer und Brätereien erleben sowie mit Wirten und Mundschenken in die Erlebniswelt des späten Mittelalters abtauchen.

Musikgruppe spielt auf

Für die musikalische Umrahmung auf dem Mittelalterfest wird an beiden Tagen die Musikgruppe Oilensanc auf der Freilichtbühne sorgen.

Diese Mittelalter-Gruppe möchte ihr Publikum mit mehrstimmigem Gesang und 20 verschiedenen, größtenteils historischen Instrumenten verzaubern, heißt es in der Ankündigung. Oilensanc präsentiere dabei Lieder und Tänze aus sechs Jahrhunderten in acht unterschiedlichen Sprachen.

Ihr Repertoire reicht von gefühlvollen Balladen bis hin zu temperamentvoll mitreißenden Trink- und Tanzliedern, die stets für ausgelassene Stimmung bei den Gästen der Konzerte und Mittelaltermärkte sorgten. Oilensanc-Konzerte seien immer ein Fest für die ganze Familie und sorgten für Begeisterung über alle Altersgrenzen hinweg, heißt es in der Ankündigung.

Öffnungszeiten

Der Waldpark ist für das mittelalterliche Treiben mit Musik am Samstag, 29. Juni, zwischen 16 und 22 Uhr, und am Sonntag, 30. Juni, zwischen 11 und 18 Uhr für Besucher geöffnet. Der Eintritt kostet fünf Euro für Erwachsene€, Kinder bis 14 Jahre zahlen keinen Eintritt. Für das leibliche Wohl der Besucher wird an beiden Tagen gesorgt sein, teilen die Veranstalter mit.

Interessenten können sich bei Nachfragen an das Rathaus der Gemeinde Hatten wenden. Marianne Vieler-Bargfeldt ist unter Telefon 0 44 82/­92 22 02 oder per E-Mail unter vieler-bargfeldt@hatten.de die Ansprechpartnerin.

Mehr Infos unter bit.ly/mittelalter_sandkrug