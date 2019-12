Sandkrug Der Waldpark ist ein idealer Ort für einen Weihnachtsmarkt in Sandkrug. Das hatte sich schon im vergangenen Jahr bei der Premiere gezeigt. Und auch dieses Mal war das Hüttendorf mit seinen vielen Lichtern zwischen den Bäumen ein Anziehungspunkt. Unter dem Motto „Zauberhaftes Sandkrug“ boten die Organisatoren mit Unterstützung zahlreicher Vereine, Sponsoren, ehrenamtlicher Helfer, Gewerbetreibender und Gastronomen am Samstag und Sonntag ein abwechslungsreiches Programm.

Ohne so viele Unterstützter wäre der Weihnachtsmarkt so nicht möglich, betonten Carsten Westdörp, Britta Riemann, Marina Franz und Michael Schulte vom Organisationsteam. Es seien unheimlich viele mit im Boot, die die Idee prima fänden.

Ein erster Höhepunkt war Samstagabend das Duo „Sweet Chili“, das mit weihnachtlichen Songs für den musikalischen Rahmen auf dem sehr gut besuchten Festplatz sorgte. Zur Musik gab’s viele leckere Sachen.

Bürgermeister Christian Pundt hatte das „Zauberhafte Sandkrug“ am Samstagnachmittag eröffnet, begleitet vom Posaunenchor. Später spielte die Bläsergruppe „Brass Praise“. Am Sonntag ging es bei leider nicht so idealem Wetter weiter. Der Grundschulchor unter Leitung der Musiklehrer Lothar Schoon und Sabine Gossing eröffnete um 12 Uhr das Programm und wurde erst nach einer Zugabe von der Bühne entlassen. Viel Applaus gab es auch für Hip-Hop-Vorführungen mit „New Revolution“. Der Musikzug spielte, Johannes Cernota sorgte mit dem Akkordeon für Weihnachtliches, und natürlich schaute am Sonntag der Weihnachtsmann vorbei.