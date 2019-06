Workshop und Konzert mit Chor

Sandkrug Der namibische Chor „Bridge Walkers“ ist vom Mittwoch, 5. Juni, bis Samstag, 8. Juni, in Sandkrug zu Gast. Untergebracht sind die 18 Sängerinnen und Sänger in Gastfamilien. Hier eine Übersicht der öffentlichen Termine:

• Donnerstag, 6. Juni, 15 bis 17 Uhr: offener Workshop für alle Interessierten im Albert-Schweitzer-Haus, Bahnhofstraße 14 in Sandkrug; • 19.30 Uhr: gemeinsames Chorkonzert mit „Sing ’n’ Swing“ in der katholischen Kirche St. Ansgar, Bahnhofstraße 36 in Sandkrug;

• Freitag, 7. Juni, 19 Uhr: Konzert der „Bridge Walkers“ in der St. Josef Kirche in Bümmerstede, Bauordenstraße 70.

Vorkenntnisse sind für den Workshop nicht erforderlich. Die erfahrenen Chorleiter der Bridge Walkers werden in die Welt des afrikanischen Chorgesangs, der ursprünglichen Gospel und Spirituals einführen, heißt es vonseiten der Veranstalter.