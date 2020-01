Schierbrok Für das Jahr 2020 kündigt die VdK-Ortsverband Schierbrok elf Veranstaltungen an, zu denen Mitglieder und Gäste eingeladen sind. Der Vorsitzende Hans Krone nimmt unter Telefon 04221/560 53 oder per Mail an vdk.schierbrok@ewe.net Anmeldungen entgegen und gibt Auskunft.

Los geht es am Sonntag, 23. Februar, mit einem Besuch beim Weyher Theater, wo die Komödie „Ab heute bin ich Jungfrau“ gezeigt wird. Anmeldungen sind nicht mehr möglich, aber beim gemeinsamen Essen im Gasthof Menkens nach der Rückkehr um 18 Uhr gibt es noch Gelegenheit zur Geselligkeit.

Am Mittwoch, 18. März, trifft sich der VdK dann zur Hauptversammlung im Hotel Backenköhler in Stenum. Der Beginn ist um 15 Uhr, eine Anmeldung muss bis zum 4. März erfolgen.

Im April gibt es einen Ausflug nach Papenburg. Eine Anmeldung dafür ist bis zum 8. April möglich, am 22. April fahren die Teilnehmer dann um 10 Uhr bei Menkens los. Mittags gibt es Pfannkuchen und Ostfriesentee in der Van-Velen-Anlage, anschließend einen Rundgang über die Meyer Werft. Die Rückkehr wird für 19 Uhr geplant.

Am Mittwoch, 13. Mai, lädt der VdK zum Kaffeenachmittag in einem Landschloss nahe Westerstede ein. Dabei wird auch ein Schinkenmuseum besucht und Schinken aus Familienherstellung verkostet. Startpunkt ist um 13.15 Uhr der Gasthof Menkens, wo der Ausflug gegen 18.30 Uhr auch wieder enden wird. Mitfahrer müssen sich bis zum 29. April anmelden.

Zum Spargelessen im Bauernhaus fahren Interessierte am Mittwoch, 5. Juni, um 10 Uhr vom Gasthof Menkens aus ins Nienburger Land. Anmeldungen dafür sind bis zum 27. Mai möglich. Nach dem Essen steht ein Besuch im Petershagener Heringsfängermuseum mit Führung auf dem Programm. Die Rückkehr wird für 18.30 Uhr geplant.

Auf die andere Weserseite fährt der VdK dann am Mittwoch, 8. Juli. Ziel ist ein Hofcafé mit Terrakotta-Ausstellung. Dort gibt es Gelegenheit zum Spazieren gehen. Im Anschluss wird das Glasmuseum Gnarrenburg besucht, wo das Handwerk bis zurück ins 19. Jahrhundert gezeigt wird. Die Fahrt beginnt um 13.30 Uhr bei Menkens und endet ebenda um 18.30 Uhr. Um Anmeldung bis zum 24. Juni wird gebeten.

Am Mittwoch, 16. September, steht ein Fischessen in Bremerhaven mit Hafenrundfahrt an. Anschließend wird die Stadt erkundet. Los geht es um 11 Uhr vom Gasthof Menkens aus. Die Rückkehr dorthin erfolgt gegen 18 Uhr. Anmeldung nimmt der VdK bis zum 2. September entgegen.

Einen Vortrag über den Hausnotruf Sonotel hören Mitglieder am Mittwoch, 7. Oktober, um 15 Uhr bei Menkens. Um eine Anmeldung dafür wird bis zum 25. September gebeten. Im November ist ein Kohlessen bei Menkens geplant. Wer mit spazieren gehen will, kommt um 11 Uhr, alle anderen um 12.30 Uhr. Bis 28. Oktober müssen sich Interessenten anmelden.

Am Volkstrauertag, 15. November, sind alle willkommen, um 14.30 Uhr der Kranzniederlegung am Ehrenmal beizuwohnen. Den Jahresabschluss feiert der VdK dann mit einer Adventsfeier am Mittwoch, 9. Dezember. Um 14 Uhr fahren die Teilnehmer bei Menkens los zum „Kläner Hof“ in Dötlingen und kehren um 18 Uhr zurück. Bis zum 25. November muss eine Anmeldung erfolgen.