Schierbrok „So richtig fertig wird man mit dem Einrichten ja nie“, sagt Julia Vogel und dreht den Heizlüfter etwas höher, denn in der „Craftschoepferey“ ist es zur Mittagszeit noch kühl. Das es an einigen Stellen in dem Gebäude der ehemaligen Raiffeisen-Genossenschaft acht Monate nach dem Einzug der Druckwerkstatt noch zieht, sei aber kein großes Problem: „Da zieht man einen Pulli an und legt los“, findet Vogel. Neben verschiedenen Kursen gehört mittwochs auch die offene Werkstatt zu ihrem Angebot, in der sich alle Interessierten mit Druckkunst beschäftigen können.

Viel Material verbraucht

Genaue Zeiten und Preise sind dabei Verhandlungsbasis. „Es hängt immer davon ab, was die Leute machen wollen und wie aufwendig das ist“, erklärt Vogel. Pauschalpreise findet sie dabei am besten. „Das ist oft eine ziemliche Materialschlacht und ich will nicht am Ende fünf Blätter Büttenpapier einzeln abrechnen müssen.“

Ein regelmäßiger Teilnehmer der offenen Werkstatt ist Uwe Helfrich. Der Vorsitzende des DGB-Stadtverbands Delmenhorst kennt die Druckkünstlerin schon seit über 20 Jahren, ist noch länger schon selbst künstlerisch tätig. Lernen tut er auch heute noch, wie der 71-Jährige sagt: „Man wird halt besser, aber ist trotz alledem immer noch Laie.“ In der offenen Werkstatt hat er schon einige Radierungen angefertigt, die Vorlagen dazu sind teilweise eigene Bleistiftzeichnungen. „Wenn ich eine Sache fertig habe, überlege ich mir was Neues“, so Helfrich. Dazu gehört für ihn auch der Austausch mit anderen Künstlern vor Ort.

Ein Stockwerk tiefer ist Martin Müller dabei, Testmuster von bereits fertigen Motiven anzufertigen. Wie Uwe Helfrich ist er mit umgezogen, als die „Craftschoepferey“ von Delmenhorst nach Schierbrok wanderte. „So etwas gibt es in der Region sonst gar nicht“, weiß Müller, „vor allem mit so viel Platz.“ Der Sozialarbeiter ist seit über 20 Jahren künstlerisch tätig, war auch in der Graffiti-Szene unterwegs und sprühte schon Flächen in Belfast oder Palästina an. „Beim Graffiti verliert man nur irgendwann den Hang zur Realität“, gibt er sich kritisch. Oft könnten sich bekannte Künstler der Szene kaum Essen leisten.

Einzigartige T-Shirts

Seit sechs Jahren beschäftigt sich Müller schon mit Siebdruck und verziert unter dem Label „Anti-Druck“ auch T-Shirts. „Jedes Shirt ist ein Unikat“, sagt er. Dahinter stecke viel Arbeit, die Uneingeweihten oft gar nicht bewusst werde, wenn sie so ein T-Shirt sehen. „Auf einen gelungenen, scharfen Druck können drei Fehldrucke kommen“, erklärt der 39-Jährige, „Geld verdient damit niemand.“

Mit dem Zuspruch ihrer Offenen Werkstatt ist Julia Vogel zufrieden. Bislang sei ihr wenig Zeit für eigene Projekte geblieben, aber Ideen gibt es bereits. „Ich will mehr Siebdruck machen, das ist ja mein Ding, und dabei den künstlerischen Aspekt betonen.“

Auch eine Dunkelkammer steht auf ihrer Wunschliste, um nicht nur fotografische Drucktechniken benutzen zu können, sondern auch das Angebot der offenen Werkstatt zu erweitern. Bevor es soweit ist, gibt es für Freunde der Druckkunst aber noch Gelegenheit zum Feiern: Am 15. März ist der „Tag der Druckkunst“, Julia Vogel lädt dazu für den 14. und 15. März zu einem Festival in der „Craftschoepferey“ ein.