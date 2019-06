Zetel

Ärger In Zetel Gegen Suff und Lärm: Neue Regeln auf dem Markthamm

Jugendliche, die sich im Sommer bis spät in die Nacht auf dem Markthamm volllaufen lassen und die Anwohner mit Gegröle, lauter Musik und Roller-Lärm in den Wahnsinn treiben, müssen in Zukunft mit Strafen rechnen.