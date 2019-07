Schönemoor Unter anderem finnischer und argentinischer Tango sowie Klezmer-Melodien werden am Sonntag, 14. Juli, in der Schönemoorer Kirche St. Katharinen erklingen, wenn dort das Duo „Sing Your Soul“ gastiert. Um 19 Uhr beginnt das Konzert von Meike Salzmann (Konzertakkordeon) und Ulrich Lehna (diverse Klarinetten), die aus dem Norden Schleswig-Holsteins anreisen.

„Klezmer meets Tango“ heißt das neue Programm der beiden Musiker, die bereits im vorigen Jahr so viele Zuhörer in die Schönemoorer Kirche gelockt hatten, dass draußen zusätzliche Bänke aufgestellt werden mussten. Die Kombination mehrerer Klarinetten mit dem Konzertakkordeon bezeichnet das Duo als europaweit einzigartig. Im vorigen Jahr absolvierten Meike Salzmann und Ulrich Lehna mehrere nationale und internationale Konzertreisen.

Auch zu großen Klarinetten-Festivals wurden sie eingeladen – darunter das „World Clarinet Festival“, das im Wechsel jährlich in den USA, Asien und in Europa stattfindet. Vornehmlich Klarinettenorchester aus aller Welt, aber auch die Weltstars der Klarinette wie Paquito D’Rivera und Giora Feidman trafen sich in Oostende in Belgien. „Sing Your Soul“ war das einzige Duo aus Deutschland, das zu diesem Festival von Organisator und Starklarinettist Eddy Vanoosthuyse, dem belgischen Pendant zu Sabine Meyer, eingeladen wurde.

Der Eintritt zum Konzert in Schönemoor (Schönemoorer Dorfstraße 10) ist frei. Um eine Kollekte für Musiker und Kirche wird gebeten.

Mehr Informationen unter https://sing-your-soul.jimdo.com