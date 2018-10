Schönemoor Jüdische Musik gibt es am kommenden Sonntag, 7. Oktober, in der St. Katharinenkirche in Schönemoor zu hören. Ab 18 Uhr tritt das „Duo NIHZ“, mit Bobby Rootveld (Gitarre, Gesang, Perkussion) und Sanna van Elst (Gesang, Blockflöten, Melodica, Glockenspiel), auf. Die beiden Musiker kündigen „jiddische Lieder, klassische Musik und Klezmer“ an.

Seit 2001 treten Rootveld und van Elst zusammen unter dem Namen „Duo NIHZ“ auf. Seit 2010 lebt das niederländische Duo in Nordhorn. „Bei seinen Konzerten kommen Liebe, Leidenschaft, Melancholie, Comedy und Traurigkeit auf eine ganz bemerkenswerte schöne Art und Weise zusammen“, kündigt Pastorin Susanne Wöhler an.

Auf dem Programm stehen unter anderem lustige Klezmer-Melodien wie beispielsweise Khosidl und Nordhorn Psycho Freilach, jiddische Lieder wie Ale Brider und Mir Lebn Ejbig sowie jüdische Musik des italienischen Meisterkomponisten Gianmartino Maria Durighello, die er dem „Duo NIHZ“ gewidmet hat. Auch gibt es eigene Kompositionen des Duos und das niederländische Lied „Amsterdam Huilt“ (Amsterdam weint) zu hören.

„Wegen der jüdischen Familien- und Widerstandsgeschichte von Bobby Rootvelds Vorfahren sind die jüdischen Musik-Stücke des ,Duo NIHZ’ für die Musiker wie auch das Publikum immer sehr bewegend und beeindruckend. Das Musiktheater bringt dazu eine schöne Comedy-Abwechslung. Die Musik wird voller Leidenschaft und Emotion gespielt und zwischendurch erzählt das ,Duo NIHZ’ über die Familiengeschichte und die Herkunft der Musik“, kündigt Wöhler an. Der Eintritt ist frei, am Ausgang wird um Spenden gebeten.