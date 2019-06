Schönemoor Andreas Flügger, der den Vorsitz des Vereins Anfang des Jahres übernommen hatte, machte es am Samstag spannend: Zunächst bat er die scheidenden Könige nach vorne und ließ sie ihre Ketten ablegen. Bei der Proklamation gab es dann viel Jubel für die neuen Amtsinhaber. Neuer König ist Dietmar Gerken (38,1 Ringe), Vizekönig wurde Heiko Dombrowski. Mit 38,7 Ringen hatte er zwar ein etwas besseres Ergebnis, kann aber wegen einer Sperre nicht erneut König werden. Das gilt auch für Kathrin Guttmann, die gerade erst Königin war. Mit 36,1 Ringen schnitt sie zwar ebenfalls geringfügig besser ab, doch die neue Königin der Schönemoorer Schützen ist Christina Klüver (35,7 Ringe).

Juniorenkönig wurde Marius Flügger (34,8 Ringe), Vize ist der ebenfalls gesperrte Nico Jüchter (37,1 Ringe). Jugendkönig wurde ein weiterer Nachwuchs-Schütze aus der Familie Flügger: Felix Flügger (37,8 Ringe), der Bruder von Marius Flügger, bekam außerdem den Schüler-Jugendpokal. Jugendvizekönig ist Fynn Ehlers (36,2 Ringe), Schülervizekönigin wurde Delia Richter (37,5 Ringe). Sie erhielt auch den neu gestifteten Schülerwanderpokal.

Eilert Kämena, früherer Vorsitzender des Schützenvereins Schönemoor, ist Alterskönig (37,6 Ringe) mit Helmut Stolle als Vize (37,5 Ringe). König der Könige wurde Torben Spille (49,1 Ringe). Die Wildscheibe holte sich Christian Spille mit 543 Teilern.

Ehrungen standen auch an: Heino Brackhahn, Präsident des Ganderkeseer Schützenbundes, vergab Auszeichnungen für besonderes Engagement. Nils Spille und sein Cousin Torben Spille erhielten jeweils die Ehrennadel in Bronze, Raimund Lossie bekam die Ehrennadel in Gold.

Am Sonntagvormittag gab es außerdem Ehrungen für langjährige Mitgliedschaft im Schützenverein. Magnus Milster ist seit 65 Jahren dabei. Seit 50 Jahren gehören Horst Bensemann und Eilert Kämena dazu. Norbert Dombrowski, Alke Hohnholz, Hans-Gerd Hohnholz und Guido Kuzitza sind seit 40 Jahren aktiv. Für 25-jährige Mitgliedschaft wurden Heiko Armbrüster, Nadine Nüsch und Heino Spille geehrt.

Das Fest des Schützenvereins Schönemoor hatte bereits am Donnerstag mit einer „Vatertagssause“ begonnen. 2500 Leute seien da gewesen, berichtete Andreas Flügger. Am Sonnabend stand ein Auftritt der Band „Certain Souls“ auf dem Programm. „Es hat viel Spaß gemacht“, sagte der Vorsitzende und bedankte sich bei allen, die das Schützenfest mit vorbereitet hatten.